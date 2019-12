Manaus - mesto zašlej slávy kaučukových barónov

Manaus je veľké a významné mesto, je najvyššie položeným miestom na rieke Amazon, ktoré dosiahneme. Leží na sútoku dvoch riek, Rio Negro a Solimoes. Tam, kde sa tieto dve rieky spoja oficiálne začíname hovoriť o rieke Amazon.

Za svoj rozvoj vďačí mesto Manaus kaučuku. Prírodný kaučuk sa získava zo stromu Hevea Brasiliensis, ktorý kedysi rástol iba v Amazonských pralesoch. Do stromu urobíte zárez a z tohto miesta vyteká tekutina latex, ktorá na vzduchu tuhne a stáva sa elastickou pevnou hmotou, kaučukom. V polovičke 19. storočia Američan Charles Goodyear vynašiel vulkanizáciu kaučuku, teda jeho vytvrdzovanie. Kaučuk sa začal používať na potieranie kolies vozov. V roku 1888 prišiel ďalší zlom, keď si škótsky veterinár John Dunlop dal patentovať pneumatiku plnenú vzduchom. Tento vynález enormne zvýšil záujem o kaučuk a rozpútal doslova „kaučukovú horúčku“.

Kaučuk sa zbieral veľmi prácne, všetko ručne. V pralese bolo treba vyhľadať strom, urobiť odborné zárezy, pod tie nastaviť nádoby na zachytávanie latexového mlieka a potom po čase ho bolo treba pozbierať a dopraviť do latexových skladov, ktoré vznikli v Manause. Odtiaľ sa po rieke Amazon exportoval do celého sveta.

Z malého, nevýznamného mestečka sa za pár rokov stalo najmodernejšie mesto Brazílie, ktoré predbehlo mnohé mestá starého kontinentu. Ako prvé mesto v Brazílii mal Manaus zavedenú elektrinu, mestské osvetlenie a električkovú dopravu. Povráva sa, že miestni magnáti si zapalovali cigary sto dolárovými bankovkami, špinavé šatstvo si posielali dať prať do Lisabonu a svoje kone napájali šampanským.

Pre svoje večierky potrebovali miesto, ktoré by bolo nositeľom znaku ich bohatstva a tak sa rozhodli, že postavia operu, kde budú pozývať najlepších umelcov z Európy. Takmer všetko, okrem dreva, použité na stavbu bolo dovezené z Európy. V roku 1896 bola stavba dokončená a 7. januára roku 1897 sa pri slávnostnom otvorení hrala Ponchielliho opera La Gioconda. Prišiel kompletný taliansky orchester aj so sólistami a spieval Enrico Caruso. Toto obdobie hojnosti trvalo presne do roku 1912.

Svetská sláva poľná tráva, ako sa hovorí. V roku 1876 boli semená kaučukovníka potajomky vyvezené z Brazílie Angličanom Henrym Wickhamom. Neskôr sa v juhovýchodnej Ázii podarilo nielen vypestovať stromy, ale aj založiť plantáže, čo sa zase nepodarilo v Brazílii. Pred vypuknutím prvej svetovej vojny už v Ázii vyrábali viacej kaučuku a lacnejšie ako v Brazílii. To viedlo v roku 1912 ku koncu kaučukovej horúčky.

Netrvalo dlho a v Manause vypli svetlo, električky prestali chodiť a kaučukový milionári sa vytratili. Až koncom 20. storočia sa mesto začalo trochu zviechať vďaka turistickému ruchu. Ale už to nie je taká sláva. Povedal by som, že žiadna sláva. Mesto oprášilo a zrekonštruovalo niektoré budovy, ale mnoho z nich je ešte stále v dezolátnom stave. Len okolie opery a opera samotná sú urobené pre turistov. Ide vlastne len o jedno námestie. To je ale krásne.

Večer, po návrate z nášho výletu k vodopádom sme sa vybrali pešo z prístavu do centra mesta. Už bola tma, ale nemali sme pocit, že by nám niečo hrozilo. Na námestí bolo rušno. Na Praça São Sebastião, ako sa námestie volá, sme dorazili práve uprostred veľkej zábavy. Je tu nejaká slávnosť, hrá živá hudba a ľudia tancujú a zabávajú sa. Kapely sa striedajú, ale väčšinou ide o brazílsku sambu v rytme bubnov. V neďalekej reštaurácii Bar do Armando hrá zase iná hudba, ale je tam plno, nemáme si kde sadnúť a tak ideme naspäť na námestie. Užívame si atmosféru a aj siluetu budovy opery. Tú si plánujeme pozrieť aj zvnútra, zajtra cez deň.

Večer v prístave. Vysvietené lode stále premávajú po rieke. (Lubo Repka)

Hodinová veža na námestí Praça Osvaldo Cruz. (Lubo Repka)

Palácio da Justiça. (Lubo Repka)

Teatro Amazonas. Farebná kopula nemá žiadnu funkciu, je to prázdny priestor, ktorý slúži iba ako symbol Brazílie. (Lubo Repka)

Teatro Amazonas. V roku 1982 prebudil o divadlo záujem režisér Werner Herzog, keď tu natáčal scény do svojho nového filmu Fitzcarraldo. Deväťdesiat rokov sa tu nehralo žiadne predstavenie. Až v roku 2001 sa podarilo obnoviť jeho činnosť. (Lubo Repka)

Tropický vianočný stromček dominoval večernej atmosfére námestia. (Lubo Repka)

Bolo fascinujúce pozorovať dirigenta bubeníkov, ako to všetko gestami riadil. (Lubo Repka)

Táto kapela hrala sambu. Celé námestie tancovalo a ľudia si spievali s kapelou. (Lubo Repka)

Večerný pohľad na Monumento a Abertura dos Portos. Symbolizuje štyri kúty sveta. Ameriku, Afriku, Áziu a Európu. (Lubo Repka)

Igreja São Sebastião. Kostol Svätého Sebastiana, po ktorom sa volá celé námestie. (Lubo Repka)

Je čas na večeru. Naštudoval som si, že najlepšou reštauráciou na námestí a aj v celom Manause je Tambaqui de Banda a tak si sadáme na akurát uvoľnené miesto. Dnes sme mali výborný obed a čaká nás vynikajúca večera.

Špecialita podniku, podľa ktorej sa reštaurácia volá. Vysmážaná ryba tambaqui. (Lubo Repka)

Po večeri sa ešte prechádzame námestím a unavení sa asi okolo polnoci vraciame na loď. Znovu ideme pešo, nikto nás neohrozuje, je tu bezpečne a stále je nablízku nejaká policajná hliadka. Nemajú ale žiadnu robotu, len sa tak prechádzajú a to stačí na to, aby bol všade rešpektovaný poriadok. Bratislava pouč sa!

Na druhý deň za svetla vyrážame do ulíc mesta. Všetko znovu pochodíme pešo. Cestou narazíme na reštauráciu Skina do Suco, kde tečú čerstvé džúsy prúdom. Také, aké sme ešte ani nevideli a to sme už po trópoch pochodili dosť. Najviacej nám chutil Cupuaçu.

Pohľad z plávajúceho prístavu na mesto. (Lubo Repka)

Catedral Metropolitana de Manaus – Nossa Senhora da Conceicao. (Lubo Repka)

Obyvatelia sú silno veriaci katolíci. (Lubo Repka)

Praça Osvaldo Cruz. Námestie, na ktorom stojí katedrála. (Lubo Repka)

Po občerstvení džúsom smerujeme na námestie s divadlom. Fotíme ako o dušu, z každého uhlu je námestie trochu iné. Lístky na prehliadku opery už máme vo vačku, ale musíme čakať asi pol hodiny, lebo prehliadka divadla môže byť iba so sprievodcom vo vyhradenom čase.

Monumento a Abertura dos Portos. Takto vyzerá za denného svetla. (Pamela Repková)

Praça São Sebastião. Zvlnená dlažba symbolizuje stretnutie dvoch riek. (Lubo Repka)

Študenti sa fotia pred divadlom. (Lubo Repka)

Škoda by bolo neodfotiť túto mládež, keď mi ich ten fotograf tak pekne nachystal. (Lubo Repka)

Opera je vnútri ešte krajšia ako zvonku. (Lubo Repka)

Maľby samozrejme v sebe ukrývajú množstvo symbolov. (Lubo Repka)

Lustre dovezené z Európy. (Lubo Repka)

Tu sedávali tí bohatí občania mesta. (Lubo Repka)

A v tej lógii na boku tí úplne najbohatší. To preto, aby ich všetci videli. Oni síce mali najhorší výhľad, ale to vtedy nebolo podstatné. (Lubo Repka)

Na javisku skúšajú miestni amatéri, aby návštevníci mohli aspoň čiastočne vidieť nejaké predstavenie. (Lubo Repka)

Cestou po meste len jedna z budov. (Lubo Repka)

Vozy plné banánov neboli výnimkou, videli sme ich každú chvíľu. (Lubo Repka)

Pekne naaranžované to mal tento pán na svojom vozíku. (Lubo Repka)

Aj takto vyzerajú niektoré budovy v súčasnosti. (Lubo Fepka)

Moja obľúbená téma fotografií: strom. (Lubo Repka)

Palacete Provincial. Sídli tu asi 5 múzeí, všetky sme si prešli, ale nič mimoriadne. (Lubo Repka)

Mercado Municipal Adolpho Lisboa z roku 1883, ktoré takmer celé doviezli z Francúzska. Je kópiou slávnej parížskej tržnice Les Halles. (Lubo Repka)

Tržnica bola plná všetkého možného tovaru. (Lubo Repka)

Musím sa priznať, že som si tu kúpil niekoľko suvenírov, hlavne výrobky z dreva. (Lubo Repka)

Sušené ryby. (Lubo Repka)

Dokonca zavináče zo sušených rýb. Vidím po prvýkrát. (Lubo Repka)

S nákupmi z tržnice sme sa vrátili na našu loď. Už len posledné zábery z rieky a mesta a plávame naspäť po rieke Amazon. Ešte ale nekončíme. Najbližšie hneď zajtra budeme stáť v meste Parintins, kde uvidíme ukážku karnevalovej slávnosti.

Most cez rieku Rio Negro. (Lubo Repka)

Nazvali ho po novinárovi Ponte Jornalista Phelippe Daou. (Lubo Repka)

Prístavné prekladisko mesta Manaus. (Lubo Repka)

Dovidenia Manaus. (Lubo Repka)

Do mesta Parintins je to 251 míľ (465 kilometrov) dolu prúdom rieky Amazon. Naša loď to urobí za jednu noc.

Lubo Repka.