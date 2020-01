Na ostrovoch, ktoré v minulosti slúžili ako trestanecká kolónia

Francúzska Guyana je francúzske územie – jeho zámorský department v Južnej Amerike. Je súčasťou Európskej únie. Bývalá trestanecká kolónia pre ťažkých zločincov a politických väzňov.

Kým sme sa na ostrovy dostali, museli sme sa najprv preplaviť na severnú pologuľu, čo sa stalo pri meste Macapá, ktoré leží prakticky na rovníku. Vlastne malý kúsok na sever od neho, lebo presný rovník leží na rieke Amazonka. Snažil som sa zamerať tento moment na jednej aplikácii na mobile, ktorá ale prekvapivo ukazovala rovník trochu inde, ako lodná navigácia. Nuž ale to bolo naozaj len o pár sto metroch. Podstatné je, že 8. decembra roku 2019 sme sa spoločne s manželkou po šiestykrát preplavili rovníkom.

Mesto Macapá, ktoré sme videli iba z lode. (Lubo Repka)

Na hornej lište televízora, ktorý sme mali na kajute, bežali geografické informácie. (Lubo Repka)

Na druhý deň usporiadali na deviatej palube našej lode „Neptúnove slávnosti“. Táto tradícia vznikla niekedy dávno, zrejme v 17. alebo 18. storočí, keď boli už dlhé zámorské plavby bežnejšie.

Slávnosť Neptúna. Morská panna drží rybu a Neptúna predstavuje ten pán s prilepenou bielou bradou. (Lubo Repka)

Starí „mazáci“, námorníci, ktorí už prekročili na svojich predchádzajúcich plavbách rovník, si hovoria „trusty Shellback“, čo by sa dalo preložiť ako „starý, skúsený ulitník“. Tým, ktorí tak ešte nikdy neurobili sa hovorí „slimy Pollywog“, čiže niečo ako „slizká žubrienka“. Slávnostný krst robí kráľ Neptún a asistuje mu morská panna. Slizká žubrienka musí pobozkať zdochnutú rybu, pokloniť sa kráľovi Neptúnovi a vylejú na ňu studenú vodu.

Rybu najprv „posvätil" bozkom samotný Neptún. Morská panna drží rybu a Neptúna predstavuje ten s bielou bradou. (Lubo Repka)

Táto ceremónia bola nachystaná pre tých našich spolu-plavcov, turistov, ktorí ju chceli podstúpiť. Každý účastník plavby potom dostal na kajutu certifikát o prekročení rovníku.

Rybu musíte pobozkať. (Lubo Repka)

Potom sa pokloniť Neptúnovi. (Lubo Repka)

Nakoniec vás oblejú studenou vodou. (Lubo Repka)

V minulosti táto procedúra neprebiehala takto hladko. V skutočnosti to bola veľmi nepríjemná a niekedy krutá oslava. Posádke bola do určitej miery daná „voľná ruka“ a tak často záležalo na niektorých zvrhlých jednotlivcoch, čo všetko si vymysleli, aby potrápili mladých námorníkov. Bičovanie mokrým lanom či ťahanie na lane za loďou neboli výnimkou. Sú zaznamenané prípady, ktoré skončili smrťou. Až koncom 20. storočia, teda nie veľmi dávno boli zavedené prísne kontroly, ktoré majú zabrániť šikanovaniu, ponižovaniu a trápeniu „žubrienok“. Niečo podobné, ako sme kedysi zažívali na povinnej vojenskej službe od našich milých „mazákov“. Aj vtedy tomu komunisti nechávali „voľnú ruku“ a potichu to tolerovali.

Slávnosť mala u turistov veľký úspech. (Lubo Repka)

Teraz si uvedomujem, že sa mi tento článok nejak zvrháva. Musím totiž ešte popísať ostrovy, ktoré sme navštívili na druhý deň po „Neptúnovej slávnosti“ a tie majú tiež veľmi temnú a krutú históriu.

Ostrovy spásy sú tri: Kráľovský ostrov (Ile Royale), Ostrov Svätého Jozefa (Ile Saint-Joseph) a Diabolský ostrov (Ile du Diable). Nachádzajú sa asi 11 kilometrov od pevniny. Patria Francúzskej Guyane, čo je francúzske územie – jeho zámorský department v Južnej Amerike. Je súčasťou Európskej únie, platí sa tu eurom. Je jedným z 9 špeciálnych území štátov Európskej Únie, ktoré potvrdili Maastrichtskú dohodu z roku 1992 a rovnako Lisabonskú dohodu z roku 2007. Francúzska Guyana je z nich rozlohou najväčšia. Z ostatných špeciálnych území najviac obyvateľov žije na Kanárskych ostrovoch (2,1 milióna obyvateľov). Francúzska Guyana má len 296 tisíc obyvateľov, ale územie takmer dvakrát také veľké, ako je Slovensko.

Ostrovy spásy. (Lubo Repka)

Celá Francúzska Guyana je vlastne pustý, bažinatý pralesný porast, len na pobreží sa nachádza niekoľko miest, kde bývajú ľudia. Od roku 1968 tu funguje Vesmírne centrum (Guiana Space Center), ktoré v súčasnosti slúži Európskej vesmírnej agentúre.

Spúšťame pomocný čln, ktorý nás prepraví na Kráľovský ostrov. (Lubo Repka)

K takejto vesmírnej kariére sa ale vypracovala z pozície trestaneckej kolónie. Všetko to začalo zrušením otroctva v roku 1848. Bývalí otroci sa zbalili a ušli žiť do pralesa ako slobodní ľudia. Následne sem Francúzi importovali pracovnú silu z Malajzie, Číny a Indie. Tí si ale namiesto práce na plantážach pootvárali obchody.

Na Ostrovoch spásy. (Lubo Repka)

V bezpečnej vzdialenosti od útesov ostrova kotví naša loď. (Lubo Repka)

Vegetácia na ostrovoch. (Lubo Repka)

Pripomína to tu skôr dovolenkový raj ako galeje. (Lubo Repka)

Príroda je tu naozaj krásna. (Lubo Repka)

Zo zlodejov tu ostali iba tieto opice. Ukradnú všetko, čo sa dá. (Lubo Repka)

V roku 1852 sa stal novým francúzskym cisárom Napoleon III. Ten skopíroval model Veľkej Británie, ktorá si vytvorila z Austrálie trestaneckú kolóniu už koncom 18. storočia a vybudoval v Guyane francúzsku trestaneckú kolóniu. Myšlienka bola jednoduchá. Všetkých kriminálnikov, ktorí spáchali 3 trestné činy menšieho charakteru, alebo jeden závažnejší odsúdili do väzenia a na nútené práce, ktorých miestom výkonu bola kolónia v Guyane. Systém fungoval až do roku 1938, kedy sem prestali posielať svojich občanov na nútené práce. Väznica ale bola zrušená až v roku 1953.

Ani cintorín nepôsobí hrozivo. Hroby ako na každom inom cintoríne, len sa nachádzajú v nádhernom prostredí. (Lubo Repka)

Ale potom si všimnem, že je tu akosi priveľa detských hrobov. (Lubo Repka)

Najznámejším väzňom bol dlho francúzsky dôstojník Alfred Dreyfus. V roku 1895 bol nevinne odsúdený na doživotie za špionáž a vlastizradu a deportovaný na Ile du Diable (Diabolský ostrov), kde boli umiestňovaní hlavne politickí väzni. Už o rok na to sa zistilo, že skutočným špiónom bol istý major Ferdinand Esterhazy, toho ale iba prevelili do Tuniska. Následne bol vo veľmi pochybnom procese uznaný za nevinného a bolo mu umožnené zmiznúť do Anglicka. Nie tak Dreyfusovi. Proces voči nemu sa pod tlakom verejnosti opakoval, ale znovu bol uznaný vinným. Na slobodu sa dostal až na základe prezidentskej milosti v roku 1899. Vo vyhnanstve na Diabolskom ostrove strávil 4 roky. Celé je to známe ako Dreyfusova aféra.

Objavujú sa prvé trestanecké baraky. Stráží ich dodnes funkčný maják. (Lubo Repka)

Toto bola pravdepodobne hlavná budova, administratíva a väznica zároveň. (Lubo Repka)

Tieto baraky boli tiež väznicou, ale tvorili v tvare písmena U pravdepodobne hospodársky dvor. (Lubo Repka)

Mreže by aj teraz boli na eventuálnom úteku dosť veľkou prekážkou. (Lubo Repka)

Chodba s jednotlivými celami. (Lubo Repka)

Dvere do samotky. (Lubo Repka)

Tento väzeň je zatiaľ veselý. (Pamela Repková)

Pohľad do väzenských priestorov. (Lubo Repka)

Priečka medzi týmito dvoma kobkami už neexistuje. Aspoň si viete lepšie predstaviť priestor, v ktorom museli väzni žiť. (Lubo Repka)

Latríny. (Lubo Repka)

Vonku to vyzeralo lepšie. (Lubo Repka)

Najslávnejším trestancom sa nakoniec stal Henri Charriere.

Aj Henri Charriere o sebe tvrdil, že bol nevinne odsúdený za vraždu, ale pravdepodobne nebol až tak úplne nevinný. Zavraždiť mal svojho „kolegu“ z podsvetia Jeana Legranda, ktorého prezývali „Malý Roland“. Malý Roland mal označiť Charriera, ktorého prezývali „Motýľ“ za policajného informátora. Za pravdu sa každý bije, a tak ho Motýľ prepichol nožom alebo strelil. Podľa knižky tuším prepichol, podľa policajných záznamov zastrelil. Zranený sa dostal do nemocnice, kde síce skonal, ale pred smrťou označil za svojho vraha Motýľa.

Odsúdili ho v roku 1931 ako 25 ročného na doživotný trest nútených prác s deportáciou do Francúzskej Guyany, kde ho previezli v roku 1933. Najprv bol umiestnený na pevnine, v St-Laurent-du-Maroni, ale kvôli opakovaným pokusom o útek bol neskôr prevezený na Ostrovy spásy. Na ostrove Svätého Jozefa bola samotka, kde strávil nejaký čas a potom bol na Diabolskom ostrove, odkiaľ bolo nemožné uniknúť a tak sa tam väzni pohybovali voľne, bez okov. Odtiaľ bol v roku 1943 prevezený za vzorné chovanie naspäť na pevninu, do lesného tábora Cascade, kde väzni museli pracovať, ale inak mali slobodu pohybu. Tú mnohí využili na útek. Aj Motýľ tak urobil a v roku 1944 sa dostal do Venezuely. Tam ho najskôr tiež zavreli, vo väzení strávil jeden rok, ale potom ho pustili na slobodu a neskôr dokonca získal venezuelské občianstvo.

Živil sa rôzne, vraj medzi jeho posledné zamestnania, kým napísal knihu, patrilo prevádzkovanie hostinca a predajne s gramofónovými platňami. V roku 1967 si sadol a za dva mesiace napísal obyčajnou ceruzkou do 13 zošitov román, ktorý po sebe nazval Motýľ. Pútavým spôsobom opísal svoje zážitky z trestaneckého tábora, k čomu pridal aj zážitky iných väzňov a trochu fantázie, na ktorú má každý spisovateľ právo.

Diabolský ostrov. (Lubo Repka)

Je tam doteraz nejaká chatrč. Vstup na ostrov je zakázaný. (Lubo Repka)

Zdalo by sa, že preplávať naň by nemal byť veľký problém, ale v skutočnosti je to prakticky nemožné kvôli morským prúdom a žralokom. (Lubo Repka)

Obrázky ako z exotickej dovolenky. (Lubo Repka)

Romantická prechádzka okolo ostrova sa dá urobiť za necelú hodinu. (Lubo Repka)

Román najprv vyšiel vo Francúzsku a potom po celom svete. Okamžite sa stal bestsellerom, čo mu prinieslo nielen slávu, ale aj peniaze.

Henri Charriere s Claudiou Cardinale. (Lubo Repka)

Henri Charierre so Stevom McQueenom. (Lubo Repka)

Henri Charierre s Lubom Repkom. (Pamela Repková)

Ja som knihu čítal niekedy v roku 1972 v prvom českom preklade, ktorý vyšiel v roku 1971. Stále na to spomínam ako na dobré čítanie. Mal som asi 14 alebo 15 rokov a viete, ktorá pasáž sa mi najviacej páčila? Áno, určite ste uhádli. Tá u indiánov, hlavne s tými dvoma mladými indiánkami...

Ostrov Svätého Jozefa. (Lubo Repka)

Ostrov Svätého Jozefa sa dá navštíviť, ale len na malom člne alebo jachte. (Lubo Repka)

Kniha bola dvakrát sfilmovaná. Prvá verzia v roku 1973 ešte za asistencie samotného Charriera v hlavných úlohách s Dustinom Hoffmanom a Stevom McQueenom. Film sa premietal aj v Československu, lebo ukazoval krutosť kapitalizmu. Distribútori a komunistickí cenzori si asi neuvedomili, že my sme vo filme videli hlavne túžbu po slobode. Druhá verzia filmu vyšla len nedávno, v roku 2018. Nebudem sa o nej rozpisovať, lebo mne sa nepáčila.

Stromy na vrchole ostrova tvoria akési „námestie". (Lubo Repka)

Určite si veľa pamätajú. (Lubo Repka)

Idylický domček, pravda? (Lubo Repka)

No úplná romantika. (Lubo Repka)

Ale vo vnútri zistíte, že to bolo tiež väzenie. (Lubo Repka)

Mali by ste ale odtiaľto nádherný výhľad, keby ste sa dostali von. (Lubo Repka)

Za pokus by to stálo, ak by sa ale nevydaril, skončili by ste na Diabolskom ostrove. To je ten vzadu. (Lubo Repka)

Nádherný výhľad z každého smeru. (Lubo Repka)

Dole v zátoke sme našli dom, v ktorom bývali domáci. Vonku sa hrali deti a ich kohút sa tu voľne prechádzal ako pán. (Lubo Repka)

Prístup do vody bol všade asi takýto, alebo ešte komplikovanejší. (Lubo Repka)

Fotka na spomienku. (Pamela Repková)

Charriere zomrel v Madride v roku 1973.

Miestny kostol, jediný na všetkých troch ostrovoch. (Lubo Repka)

Vnútrajšok bol asi vyzdobený umelecky nadanými väzňami. (Lubo Repka)

Hore sme sa nedostali. (Lubo Repka)

Nástenné maľby. (Lubo Repka)

Vpredu fotografia nejakého väzňa a oblečenia, ktoré väzni nosili. (Lubo Repka)

Je tu aj hotel, kde sa môžete ubytovať na dlhšie. Viete, že som po tom ani netúžil? Stačila mi táto krátka návšteva. (Lubo Repka)

Po prvýkrát som ochutnal pivo vyrobené vo Francúzskej Guyana. (Lubo Repka)

Pohľad na našu loď. (Lubo Repka)

Čierny kocúr - možno reinkarnovaný väzeň. Mal v očiach niečo diabolské. (Lubo Repka)

Z Ostrovov spásy vyrážame opäť na otvorený Atlantický oceán, aby sme po dvoch dňoch plavby a prekonaní 629 námorných míľ (1 165 kilometrov) zakotvili v hlavnom meste Barbadosu, Bridgetown.

Máte radi rum?

Lubo Repka.