Trochu o Barbadose a Bridgtowne a veľa o rume

Barbados patrí do skupiny Náveterných ostrovov v súostroví Malé Antily. Je najvýchodnejším ostrovom tohto súostrovia. Jeho východné pobrežie obmýva Atlantický oceán a západné Karibské more.

Geograficky patrí do Karibského regiónu Severnej Ameriky. Na španielskych mapách sa ostrov objavil v roku 1511. V rokoch 1532 až 1536 si naň robili nárok Portugalci, ale neskôr ho opustili. Keď sem prišli Angličania v roku 1625 (loď Olive Blossom tu zakotvila 14. mája), tak na ostrove zostali po Portugalcoch len divé svine, ktoré sem priviezli a vypustili na slobodu. Tie sa stali vítanou potravou prvých anglických osadníkov, ktorí sem prišli o dva roky neskôr. Odvtedy bol ostrov anglickou kolóniou až do vyhlásenia samostatnosti v roku 1966. Ale aj tá samostatnosť má svoje obmedzenia, pretože sami obyvatelia sa rozhodli ostať úzko prepojení s Anglickom prostredníctvom Britskej kráľovskej rodiny, ktorú uznali za svoju a tak je kráľovná Alžbeta II. aj kráľovnou Barbadosu.

Budova úradu vlády, kde je aj múzeum mesta Bridgetown. (Lubo Repka)

Zastupuje ju guvernér, ktorého menuje. Ten menuje 21 poslancov dolnej komory. Poslanci hornej komory sú volení zástupcovia ľudu ako u nás. Je ich 30 a sú volení na 5 rokov. Guvernér po dohode s predsedom vlády zostavuje a menuje vládny kabinet. Zdá sa vám to zložité? Aj mne, ale Barbadosania sú na svoju demokratickú vládu veľmi hrdí. Parlament bol zriadený 26. júna 1639 a je tak tretím najstarším v oboch Amerikách. Staršie sú iba parlamenty bývalej kolónie Virginia (teraz jeden zo štátov USA) a Bermudy. Bermudy sú ešte stále kolóniou, aj keď teraz sa už volajú Britské zámorské územie.

Mali sme to šťastie, že po prehliadke múzea nám bola ponúknutá možnosť nazrieť do parlamentnej budovy. V spoločnosti zopár ďalších turistov sme si pod odborným dohľadom a s príslušným komentárom pozreli obidve snemovne. Vnútri sme fotiť nesmeli, len vonku. Takže čo sa týka vnútorných priestorov musíte sa spoľahnúť na moje hodnotenie. Majú to tam pekné, čisté, veľa, veľa dreva a anglickej noblesy.

Budova, kde sídli parlament. (Lubo Repka)

Sídlo parlamentu z iného pohľadu. (Lubo Repka)

Pohľad z balkóna budovy parlamentu na budovu úradu vlády. (Lubo Repka)

Po prehliadke parlamentu sme sa rozbehli spoznávať hlavné mesto Bridgetown. Najprv sme sa zaviezli do múzea, potom sme si pozreli časť okolo rieky Constitution, kde sa nachádza kamenný most, ktorý dal mestu meno. Následne sme si pozreli tržnicu, ale bola už takmer zatvorená a tak sme išli preskúmať kostol Svätého Michala – Cathedral Church of Saint Michael and All Angels. Potom sme sa ešte túlali uličkami a objavili sme aj Židovskú štvrť.

Barbados Museum. (Lubo Repka)

Múzeum sa nachádza v bývalej pevnosti. (Lubo Repka)

Fotiť sa smelo iba vonku. (Lubo Repka)

Tento interiér som si odfotil zvonku. Pani na mňa okamžite vybehla, že vo vnútri v žiadnom prípade fotiť nesmiem. (Lubo Repka)

Nefunkčná fontána na Námestí hrdinov. (Lubo Repka)

Nelsonova socha na Námestí hrdinov. Kedysi sa námestie menovalo Trafalgar Square. (Lubo Repka)

Pohľad z Kamenného mostu na jednu stranu. (Lubo Repka)

Pohľad z Kamenného mostu na druhú stranu. (Lubo Repka)

Stále pozeráme na Constitution river. (Lubo Repka)

Socha otca nezávislosti Barbadosu a národného hrdinu Waltona Barrowa. (Lubo Repka)

Námestie nezávislosti. Independence Square. (Lubo Repka)

Kamenný most s Oblúkom nezávislosti. (Lubo Repka)

Kostol Svätého Michala – Cathedral Church of Saint Michael and All Angels. (Lubo Repka)

V 50. rokoch 17. storočia prišlo na Barbados asi 300 židov z mesta Recife v Brazílii. Tam boli veľmi úspešní najmä v pestovaní cukrovej trstiny, ale kvôli nenávistnej perzekúcii museli odísť. Barbados ich prijal a oni sa mu odvďačili tým, že mu odovzdali svoje skúsenosti s pestovaním cukrovej trstiny a jej spracovaním. Vďaka tomu sa stal Barbados cukrovou veľmocou.

Synagóga Nidhe Israel. (Lubo Repka)

Vo vnútri synagógy nám robil výklad dobrovoľník, nadšenec histórie Židovskej štvrte Barbadosu. (Lubo Repka)

Vraj tieto hodiny sú jeden z mála originálov, čo sa zachovali. Všetko ostatné sú príspevky iných židovských obcí, vrátane tej z Prahy, o čom sa výslovne zmienil. (Lubo Repka)

Synagógu Nidhe Israel postavili v roku 1654. V roku 1831 bola zničená hurikánom, potom čiastočne obnovená. Ale keď bolo v Anglicku, a teda aj na Barbadose, zrušené otroctvo, došlo v dôsledku úbytku pracovnej sily ku krachu obchodu s cukrom. Väčšina židovského obyvateľstva Barbadosu sa presídlila do USA.

Cintorín s pováľanými hrobmi. (Lubo Repka)

Nad ním bdie tento starý strom. (Lubo Repka)

Iná časť cintorínu aj so synagógou. (Lubo Repka)

V roku 1929 už neostal nikto, kto by sa o synagógu staral a tak bola znesvätená. Cintorín spustol a pozemok menil jedného majiteľa za druhým. V roku 1983 ho odkúpila vláda. Chcela tu postaviť novú vládnu budovu. Pamiatkári sa postavili proti a tak im vláda pôdu odovzdala do správy. Tí o dva roky na to zahájili renováciu, pričom sa sústredili hlavne na synagógu. Po jej rekonštrukcii ju znovu sprístupnili verejnosti. V roku 2008 americký archeológ Michael Stoner pokračoval v prácach na rekonštrukcii ďalšieho objektu. Pri bagrovaní si vnímavý robotník všimol, že zem sa pod bagrom prepadla a zazrel schody dolu do nejakého priestoru. Nerozumel síce o čo ide, ale zavolal Stonera ku svojmu nálezu. Stoner nebol žid a nevedel, čo vedeli dvaja náhodní turisti, ktorí sa tam práve prechádzali. Tí vyslovili predpoklad, že by tam mohla byť Mikvah. Po dvoch týždňoch vykopávok sa ukázalo, že mali pravdu.

Mikvah vpredu, za ňou budova múzea. (Lubo Repka)

Mikvah sú židovské kúpele, ktoré majú veľmi dôležitú úlohu vo viere aj v bežnom živote židovskej komunity. Slúžia na očistenie duše aj tela veriacich. Ženy sa tu „očisťujú“ po menštruácii a po pôrode, muži po ejakulácii. Mikvah musí byť postavená ešte skôr ako synagóga, taká je dôležitá.

Mikvah zvnútra. Schody vedú do očistnej vane alebo bazéna, ako chcete. (Lubo Repka)

Tu sa vykonával očistný kúpeľ. (Lubo Repka)

Dnes je celá táto časť mesta zaradená do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Budova múzea Židovskej komunity. (Lubo Repka)

Pamätná tabuľa s textom básne Martina Niemöllera. (Lubo Repka)

Najprv prišli pre komunistov,

A ja som nepovedal nič, pretože som nebol komunista,

Potom prišli pre židov,

A ja som nepovedal nič, pretože som nebol žid,

Potom prišli pre odborárov,

A ja som nepovedal nič, pretože nie som odborár,

Potom prišli pre katolíkov,

A ja som nepovedal nič, pretože som protestant.

A potom prišli a zobrali mňa,

Ale už neostal nikto, kto by sa za mňa prihovoril.

Martin Niemöller bol nemecký teológ a luteránsky pastor. Preslávil sa touto básňou a svojim nekompromisným bojom proti fašizmu. Zložil ju ale až keď jeho samotného uväznili. Najprv bol Hitlerovým podporovateľom a obdivovateľom, ale neskôr sa stal veľkým kritikom arizácie, za čo ho uväznili a len tesne unikol smrti. V koncentračnom tábore strávil 7 rokov.

V múzeu venovanom histórii Židovskej obce Barbadosu. (Lubo Repka)

Pokračujeme ďalej ulicami mesta Bridgetown. Niektoré sú naozaj rušné, plno ľudí aj tovaru. Ale ja sa už teším na inú atrakciu a tak sa ulicami iba preženieme a na konci jednej z nich sa ocitneme opäť na Námestí hrdinov, kde si vezmeme taxík.

V uličkách Barbadosu. (Lubo Repka)

V uličkách Barbadosu. (Lubo Repka)

V uličkách Barbadosu. (Lubo Repka)

V uličkách Barbadosu. (Lubo Repka)

V uličkách Barbadosu. (Lubo Repka)

V uličkách Barbadosu. (Lubo Repka)

V uličkách Barbadosu. (Lubo Repka)

Sme v taxíku, dohodli sme si pevnú cenu a taxikár nás vezie do Mount Gay Distillery. To by mala byť naša posledná zastávka pri tejto návšteve Barbadosu. Už raz sme tu boli, asi pred piatimi rokmi. O tom, čo sme videli vtedy si môžete prečítať v jednom z mojich predchádzajúcich blogov. Tu je link:

https://luborepka.blog.sme.sk/c/438985/na-ostrove-barbados.html

Mount Gay slogan znie: There’s a time and a place. Každý veľký príbeh má svoj začiatok a miesto, kde sa stal. Pre Mount Gay je tým miestom Barbados a časom je rok 1703. V 17. storočí bolo na severe Barbadosu miesto, ktorému sa hovorilo Mount Gilboa. Tvorilo ho niekoľko samostatných trstinových plantáží, ktoré niesli mená svojich majiteľov. Na prelome 17. a 18. storočia všetky kúpil William Sandiford a zjednotil ich pod názvom Mount Gilboa. V roku 1703 tu začal s výrobou rumu. V roku 1747 to celé kúpil Sir John Sober, ktorý ale o výrobe rumu veľa nevedel a tak poveril svojho syna Cumberbatcha, aby spoločnosť spravoval. Bol natoľko múdry a sebakritický, že skutočným vedením spoločnosti poveril svojho priateľa Sira Johna Gay Alleyna. Ten to robil tak dobre, že rum z Barbadosu si vydobyl medzinárodné uznanie a rešpekt a po jeho smrti ho na jeho počesť pomenovali Mount Gay (podľa jeho stredného mena).

Mount Gay Distillery Show Room. (Lubo Repka)

V roku 1860 Soberovci spoločnosť predali až sa začiatkom 20. storočia dostala do vlastníctva pána menom Aubrey Ward. Wardovci sa o spoločnosť dobre starali a tá prekvitala. V roku 1989 sa však aj oni rozhodli ju predať a kúpila ju spoločnosť Rémy Cointreau Group. Volá sa síce group, ale je to rodinná firma, ktorú v súčasnosti vedie Marc Hériard Dubreuil. Okrem rumu Mount Gay vlastnia také značky, ako sú koňaky Rémy Martin a Louis XIII, gin Botanist, Metaxa, Cointreau... Obrat skupiny je vyšší ako miliarda EUR.

Certifikát dokazujúci nepretržitú komerčnú výrobu rumu od roku 1703. (Pamela Repková)

Po oboznámení sa s históriou výroby rumu a samotnej spoločnosti sme sa dostali aj k ochutnávke. Ochutnávali sa 3 rumy. Mount Gay 1703, Mount Gay 1703 Black Barrel a Mount Gay 1703 XO. Na fotografii pod týmto textom vidíte 4 fľašky. Z tej štvrtej nám ochutnávať nedali, lebo je drahá. Je to Mount Gay 1703 Master Select.

Ochutnávke rumu predchádzala ochutnávka čistej melasy. (Lubo Repka)

Naša ochutnávková sada rumov. (Lubo Repka)

Sprievodca, ktorý nám robil výklad a organizoval ochutnávku ani neochutnal. (Lubo Repka)

V predajni, do ktorej nás vpustili hneď po skončení ochutnávky mali široký výber rumov z ich produkcie. Vyrábajú napríklad aj sadu 4 rumov, každý s trochu iným procesom výroby. Všetky sa samozrejme volajú Mount Gay 1703, ale podtituly sú: Copper Column, Copper Pot, Charred Cask a Virgin Cask. Môžete si teda prechutnať rum buď podľa typu destilácie (kolonová alebo kotlíková) alebo podľa toho, v akom sude rum zrel, či v čistom dreve alebo vypaľovanom.

Sada rumov Mount Gay podľa druhu destilácie alebo zrenia. (Lubo Repka)

Potom si môžete vybrať podľa toho, ako dlho rum zrel v sude. Najdlhšie sa v sudoch zdržia rumy označené ako XO (extra old).

Rumy, ktoré zreli v sudoch po dlhšiu dobu. (Lubo Repka)

Rum XO. (Lubo Repka)

Najdrahšie sú rozličné limitované série ako napríklad tá, ktorú nám ani nedali ochutnať. Vyrábajú sa iba v malom množstve vždy pri určitej výnimočnej príležitosti.

Rumy najvyššej kvality. (Lubo Repka)

Rumíky limitovaných sérií, lepšie ako najlepšie. (Lubo Repka)

Oficiálne sídlo firmy je v meste Bridgetown a tu je aj miesto, kde sme absolvovali našu exkurziu spojenú s ochutnávkou.

Mapa Barbadosu podľa spoločnosti Mount Gay. (Lubo Repka)

Ešte jedna fotka na pamiatku. (Pamela Repková)

Cestou naspäť do prístavu nás taxikár upozornil, že pôjdeme okolo domu, kde vyrastala najväčšia súčasná hviezda populárnej hudby pochádzajúca z Barbadosu. To sme vedeli, že pochádza odtiaľto, ale pozrieť si jej dom zblízka mi pripadalo atraktívne, aj keď ja ju príliš nemusím. Teda vôbec ju nemusím. Lenže po tom, čo nám o nej taxikár prezradil som k nej aj trochu pocítil obdiv. Ona nikdy nezabudla odkiaľ pochádza a z akých pomerov, ako vyrastala. Barbadosu robí dobré meno po celom svete a podporuje množstvo charitatívnych projektov, aj vlastnými financiami aj váhou svojej osobnosti. Tak po nej túto ulicu, na ktorej vyrastala v tomto dome pomenovali. Sme na Rihanna Drive.

Dom, v ktorom vyrastala Rihanna. (Lubo Repka)

Rihanna Drive. (Lubo Repka)

Stále na tej istej ulici, ale o kúsok ďalej od Rihanninho domu. (Lubo Repka)

Nakoniec nám ostalo ešte dosť času aj miestnej meny, aby sme si v prístave dali miestne pivo a najväčšiu kulinársku špecialitu Barbadosu – vysmážanú lietajúcu rybu.

Samozrejme som musel ochutnať miestne pivo. (Lubo Repka)

A aj miestnu špecialitu, aj keď nás už na lodi čakala večera. (Lubo Repka)

Z prístavu nám museli pomáhať dva pilotné člny. Nepochopil som prečo, ale všetko predsa nemusím vedieť ani ja.

V prístave Barbadosu. (Lubo Repka)

Čln prístavných pilotov. (Lubo Repka)

Viem ale, že náš najbližší prístav bude v štáte Antigua a Barbuda, konkrétne v meste St. John‘s na ostrove Antigua. Ráno sme tam, len sa musíme preplaviť 299 námorných míľ, čo je 554 kilometrov.

Prichytený pri písaní tohto blogu. (Jakub Liška)

Lubo Repka.