Potulky po pevnostiach mesta San Juan na Portoriku.

Postavenie Portorika v rámci USA je zaujímavé. Aj napriek referendu, ktoré sa uskutočnilo v roku 2012, pri ktorom sa väčšina obyvateľov vyjadrila za začlenenie do USA ako 51. štát, Portoriko je stále iba pridruženým štátom USA.

To znamená, že jeho obyvatelia sú občanmi Spojených štátov, ale s obmedzenými právami. Nemôžu napríklad voliť prezidenta USA. Aby sa stali plnoprávnym štátom, musel by to odsúhlasiť kongres, referendum totiž nie je záväzné.

Záliv s prístavom v meste San Juan je dobre chránený. Keď vplávate do zálivu, tak tieto pozostatky opevnenia sú po vašej pravej ruke. (Lubo Repka)

Na druhej strane je pevnosť El Morro. (Lubo Repka)

Už sme v zálive Bahia de San Juan. Pilotná loď nás smeruje ku kotvišťu, ktoré je priamo v centre mesta. (Lubo Repka)

San Juan z paluby našej lode. (Lubo Repka)

Casa Blanca. Biely dom, 250 rokov patril rodine Ponce de León. Je to najstarší dom v Portoriku. Postavený bol v roku 1523. (Lubo Repka)

Portoriko je ostrovný štát vo Veľkých Antilách s rozlohou približne ako západoslovenský kraj a počtom obyvateľov, ktorý presahuje 3,7 milióna, ktorí sú väčšinou hispánskeho pôvodu a katolíckej viery.

Od roku 1952 sa stalo voľne pridruženým štátom USA, čo znamená, že Portoriko má vlastnú samosprávu, svoj dvojkomorový parlament, ale za zahraničnú politiku sú zodpovedné USA. V kongrese USA majú zastúpenie bez hlasovacieho práva. Hoci prvým jazykom je tu španielčina, všetci obyvatelia hovoria po anglicky, teda americky.

Hlavným mestom je San Juan, kde zakotvila naša loď. Založené bolo v roku 1508 Juanom Ponce de Leónom. V čase príchodu Španielov ostrov obývali indiáni kmeňa Taino. Mohli by sme povedať, že sa tu opakoval celý proces zotročenia pôvodného obyvateľstva kolonizátormi, ale pravdou je, že tu sa začal. Kým na Hispaniole (dnes Dominikánska republika a Haiti) sa Španieli učili ako si podrobiť miestne kmene, sem už došli „dobre vyškolení“.

Juan Ponce de León je veľmi významná osobnosť nielen pre Portoriko, ktorého bol prvým guvernérom, ale aj pre Floridu a teda dnešné USA. Bol to dobrodruh a dobyvateľ, ktorý sa druhej Kolumbovej výpravy v roku 1493 zúčastnil ako dobrovoľník. Bol šľachtického pôvodu. Narodil sa v meste Valladolid v španielskej Kastílii v roku 1474 a zomrel v Havane na Kube v roku 1521, ale odpočíva v katedrále Metropolitana Basilica de San Juan Bautista tu v meste San Juan v Portoriku.

V roku 1513 bol prvým Európanom, ktorý uskutočnil expedíciu na Floride a aj jej dal meno. V čase jeho príchodu bolo všetko zakvitnuté. Aj samotný Ponce de León bol veľmi plodný. Vraví sa, že 30% modernej populácie Portorika sú jeho potomkovia.

Metropolitana Basilica de San Juan Bautista, kde je pochovaný Ponce de León. (Lubo Repka)

Pôvodná katedrála postavená v roku 1521 bola zničená hurikánom. Súčasná stavba pochádza z roku 1540. (Lubo Repka)

Hrobka s pozostatkami Juana Ponce de León. (Lubo Repka)

Posledná rekonštrukcia tu bola vykonaná v roku 1917. (Lubo Repka)

Prvým organistom katedrály bol Domingo Crisanto Delgado Gómez z Kanárskych ostrovov. Stal sa najslávnejším portorickým skladateľom a hudobníkom. (Lubo Repka)

Samotné mesto San Juan ma očarilo a to už druhýkrát. Po prvý raz sme tu boli 30. decembra roku 2008 v rámci transatlantickej plavby z Janova v Taliansku do Fort Lauderdale na Floride. Bola to naša prvá plavba a nikdy na ňu nezabudneme. Vtedy sme si ako hlavný bod programu v Portoriku dali prehliadku Bacardi, kráľovnej rumu.

Teraz sme sa rozhodli Bacardi vynechať a pozrieť si mesto a jeho hlavné pevnosti Fort San Felipe del Morro a Fort San Cristóbal. Počasie nám spočiatku veľmi neprialo, nejaký čas sme dokonca strávili pod stromom, aby sme úplne nepremokli, ale nakoniec sa umúdrilo.

Pamätník holokaustu je vyrobený z ocele, do ktorej sú vyryté obrázky predstavujúce rodiny trpiace prenasledovaním.Tento pamätník je relatívne nový, pochádza z roku 2012. (Lubo Repka)

Parlamentná budova. Sídli tu dvojkomorový legislatívny zbor Portorika. Pohľad z ulice Avenida de la Constitución. (Lubo Repka)

Capitol of Puerto Rico. Čelný pohľad. (Lubo Repka)

Budova bola postavená v rokoch 1920 až 1929, teda ešte v čase, keď bolo Pororiko americkou kolóniou. (Lubo Repka)

Hneď cez cestu Luis Munoz Rivera Avenue je vybudovaná výhliadková plošina. (Lubo Repka)

Tu sa Atlantický oceán opiera plnou silou do pobrežných skál Portorika. (Lubo Repka)

Vľavo už vidno časť opevnenia pevnosti Castillo San Cristóbal. (Lubo Repka)

Pevnosť Castillo San Cristóbal nie je ďaleko od prístavu. Keďže sme si zase povedali, že celé mesto prejdeme pešo, vybrali sme sa z prístavu doprava smerom k parlamentu, aby sme sa potom presunuli na druhú stranu ostrova, čo je len krížom cez úzky pás pevniny na tú stranu mesta, ktorú bičujú vlny Atlantického oceánu. Budovu parlamentu a okolie sme si užili v lejaku, ale potom sa už vyčasilo a my sme sa pomerne dlhou prechádzkou ocitli pred bránami pevnosti San Cristóbal.

Táto pevnosť je najväčším opevnením aké kedy Španieli vybudovali v Novom svete. Kopec, na ktorom stojí sa teraz volá Cerro de San Cristóbal. Pevnosť postavili v priebehu asi sto rokov. Dokončená bola v roku 1783. Má rozlohu 27 akrov, čo je viacej ako 109 tisíc metrov štvorcových. Pre porovnanie Bratislavský hrad má rozlohu 68 tisíc štvorcových metrov.

Vo svahu kopca, na ktorom stojí pevnosť sa nachádzajú tri cisterny na vodu s rozmermi 8 metrov výška, 29 metrov dĺžka a 6 metrov šírka. Počas druhej svetovej vojny sa používali ako skrýše pred bombardovaním.

Na viacerých miestach sa nachádzajú strážne búdky, ktoré miestni volajú „garitas“. Povráva sa, že z nich často bez stopy zmizli strážnici, ktorí tam slúžili. Vyzerá to hrozivo, človek sa tam potom bojí aj vstúpiť. V skutočnosti bol zaznamenaný iba jeden takýto prípad, keď zmizol zo svojho postu vojak menom Sánchez za svojou priateľkou Dinou a až sa nikdy viacej neobjavil.

Po prehliadke tejto pevnosti sme sa museli presunúť cez celé mesto na jeho druhú stranu, kde sa nachádza pevnosť El Morro.

Sme v pevnosti San Cristóbal. (Lubo Repka)

Chodby vo vnútri pevnosti. (​Lubo Repka)

Pohľad na túto stavbu je ohromujúci... (Lubo Repka)

... a výhľad z múrov pevnosti je zase uchvacujúci. (Lubo Repka)

Pohľad na mesto a prístav. (Lubo Repka)

Jedna zo strážnych búdok garitas. Táto je vysunutá nad hradbami, aby z nej bol dobrý výhľad. (Lubo Repka)

A aj je z nej dobrý výhľad. Takto to vyzerá, keď sa pozeráte cez úzku štrbinu v múre opevnenia. (Lubo Repka)

Kolumbovo námestie je obklopené obchodmi a reštauráciami. Uprostred dominuje socha Krištofa Kolumbusa. (Lubo Repka)

Socha bola postavená pri príležitosti 400. výročia objavenia Portorika. Ako prvý Európan tu samozrejme bol Kolumbus v roku 1493 na svojej druhej plavbe. (Lubo Repka)

Pôvodne tadiaľto viedla časť opevnenia pevnosti. Španielom sa zdalo, že už také hradby nebudú potrebovať a tak časť z nich zbúrali a vybudovali toto námestie, ktoré teraz slúži ako brána do starého mesta. (Lubo Repka)

Domy na uliciach starého mesta hrajú pestrými farbami. (Lubo Repka)

Keď sme tadiaľto prechádzali počas dňa tak sa nám tu páčilo, že sme si povedali, že sa sem večer vrátime. (Lubo Repka)

San Juan City Hall. Mestská radnica. (Lubo Repka)

Staré mesto San Juan je plné takýchto pekných pohľadov. (Lubo Repka)

Krátky odpočinok na Plaza de Armas. (Pamela Repková)

Plaza de Armas. Hlavné námestie. (Lubo Repka)

Suvenírový obchod. Len pohľad zvonku, do vnútra som ani nevkročil. (Lubo Repka)

Na ulici Calle del Morro, smerujeme k pevnosti. (Lubo Repka)

Malému námestiu pred katedrálou dominuje tento strom. (Lubo Repka)

Asi to už je nejaká porucha, stále ma fascinujú takéto stromy. (Lubo Repka)

La Rogavita je súsošie, ktorého autorkou je Lindsay Daen z mesta Dunedin na Novom Zélande. Bola vytvorená k príležitosti 450. výročia založenia mesta San Juan. (Lubo Repka)

Pevnosť Felipe del Morro bola postavená v priebehu 17. až 18. storočia. V roku 1983 bola deklarovaná ako Svetové kultúrne dedičstvo. A skutočne si to zaslúži.

Najprv slúžila na ochranu pred pirátmi, v roku 1595 odolala aj útoku Fracisa Drakea. V roku 1625 s jej pomocou odrazili útok Holanďanov (teda dnes už musíme používať názov Nizozemcov) a v roku 1797 aj útok britského generála Ralpha Abercrombyho. Ten mal so sebou asi 13 tisíc mužov a bitka vošla do dejín pod názvom „Bitka pri San Juan z roku 1797“.

V roku 1898 počas Španielsko-Americkej vojny US Navy pevnosť niekoľkokrát bombardovalo, pričom najrozsiahlejšie bombardovanie sa uskutočnilo 12. mája roku 1898. Pevnosť síce priamo nebola dobytá, ale Španieli kapitulovali a dohodou z Paríža z roku 1898 prišli nielen o Portoriko, ale aj o Kubu, Filipíny a ostrov Guam.

Američania potom pevnosť ovládli na celých 63 rokov. V roku 1961 sa z nej oficiálne stiahli a stala sa Národným parkom.

Castillo del Morro. (Lubo Repka)

Šíra pláň pred pevnosťou. Toto je pohľad na vstup do zálivu Bahia de San Juan, cez ktorý sme sa sem dostali našou loďou a ktorý bráni táto pevnosť. (Lubo Repka)

Druhá strana pláne je obľúbeným miestom pre deti na púšťanie šarkanov. (Lubo Repka)

Cesta do pevnosti El Morro. (Lubo Repka)

Takto nejak museli vidieť pevnosť od mora príchodiaci. (Lubo Repka)

Vo vnútri medzi hradbami sa čnie hlavná strážna veža. (Lubo Repka)

Vlajky USA, Portorika a San Juanu. (Lubo Repka)

Pohľad na hlavnú strážnu vežu z pláne pred pevnosťou. (Lubo Repka)

Snko zapadá a my sa musíme ponáhľať naspäť do mesta, čas sa nám kráti. Tento pohľad je z pevnosti na vstup do zálivu. (Lubo Repka)

Prechádzka naspäť do prístavu opäť znamenala prejsť celým mestom a nám to iba vyhovovalo. Akurát sme zvolili inú trasu, aby sme zase čo najviacej videli. Nakoniec sme skončili v reštaurácii na námestí pod divadlom Tápia.

Socha Juana Ponce de León. (Lubo Repka)

Tótem Telúrico. Vyhotovil ho portorický umelec Jaime Suárez v roku 1992 z kúskov keramiky a čierneho granátu na oslavu 500 rokov od objavenia Ameriky. (Lubo Repka)

Cigarový obchod s najširším výberom, aký som kedy videl. (Lubo Repka)

Pozrite sa na tie regále plné cigár. (Lubo Repka)

Samozrejme, že som sa pýtal do oddelenia s domácimi, portorickými cigarami. Aj som si zopár kúpil a už som ich stihol aj vyfúkať na miamský vzduch. (Lubo Repka)

Ako som už spomínal, zastavili sme sa v centre mesta ešte na večeru. A bolo aj lokálne pivečko. (Lubo Repka)

Mofongo je najväčšia špecialita San Juanskej kuchyne. Pozostáva z pečených plantains (veľké zelené banány), z ktorých je urobená kaša s cesnakom (niečo ako naša zemiaková kaša) a podáva sa to buď s pečeným mäsom alebo krevetami. Ja som mal s krevetami a podávali nám to takto. (Lubo Repka)

Naša loď, už som sa na ňu tešil. Za tie dva týždne, čo sa už plavíme mi prirástla k srdcu. (Lubo Repka)

Dosť uťahaní (prešli sme viacej ako 12 kilometrov) sme sa vrátili na loď. Čaká nás posledná zastávka pred návratom do Miami na Dominikánskej republike. Na poslednú chvíľu sa dozvedáme, že došlo ku zmene a kvôli poveternostným podmienkam nebudeme kotviť pri meste Punta Cana, ale pôjdeme až do Puerto La Romana. Od San Juanu je to iba 180 námorných míľ, čo je magických 333 kilometrov.

Lubo Repka.