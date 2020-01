Ako som nehral golf na ihrisku Psie zuby.

Našou poslednou zastávkou na tejto plavbe pred návratom do Miami je ostrov Hispaniola. Delia sa oň dva štáty. V jeho západnej časti sa nachádza štát Haiti a východné dve tretiny ostrova patria Dominikánskej republike.

Ostrov objavil Krištof Kolumbus už pri svojej prvej plavbe pri hľadaní západnej cesty do Indie. Pristál tu 5. decembra 1492. Preskúmal aj vnútrozemie a objavil ložiská zlata. Založil aj osadu menom La Navidad, kde ponechal časť svojej posádky. Po návrate do Španielska bol privítaný ako hrdina a ihneď dostal od kráľovského páru (kráľovná Izabela I. Kastílska a kráľ Ferdinand II. Aragónsky) prostriedky a plné moci na zorganizovanie druhej, väčšej výpravy. Tá sa uskutočnila v roku 1493 a pozostávala zo 17 lodí.

I napriek inštrukciám kráľovskej rodiny zotročil asi 1 600 indiánov z kmeňa Arawakov, pod zámienkou pomoci kmeňu Tainov, ktorí s nimi mali spory. V skutočnosti bol iba posadnutý zlatom a osobnou túžbou po bohatstve. Po návrate na ostrov zistil, že z jeho prvej osady nič nezostalo a nikto neprežil. Osada sa nachádzala na severe ostrova v miestach, ktoré teraz patria Haiti. Bolo to veľmi nevhodne zvolené miesto, ktoré sa nedalo ubrániť. A tak sa posunul smerom na východ a v decembri roku 1493 založil druhú osadu, ktorú nazval na počesť kráľovnej La Isabela. Ani táto dlho neprežila, zanikla v roku 1500. Napriek tomu vstúpili tieto osady do histórie ako najstaršie európske osídlenia v Amerike, hneď po osadách vybudovaných Vikingami v Grónsku a na Newfoundlande, ktoré boli staršie asi o 500 rokov.

Ozajstné trvalé sídlo založil až jeho brat Bartolomej v roku 1496 na opačnej strane ostrova. Je ním súčasné hlavné mesto Dominikánskej republiky Santo Domingo. To je ale už iný príbeh.

My sme zakotvili v prístave La Romana. Pôvodne sme mali kotviť na mori pri meste Punta Cana, ale kapitán sa rozhodol kvôli silnému vetru a vysokým vlnám zmeniť plán našej cesty a tak sme museli aj my trochu improvizovať a zmeniť náš pôvodný plán. Nebol to ale vôbec problém, lebo aj tu sme si všetko organizovali sami a tým pádom sme boli flexibilní. Rozhodli sme sa pozrieť si aspoň zbežne mesto La Romana, trochu podrobnejšie jaskyne Las Maravillas a poriadne preskúmať turistický rezort Casa de Campo..

Táto fotografia je z predchádzajúceho dňa, keď sme opúšťali San Juan v Portoriku. Toto bola sprievodná loď prístavu, ktorá nás vyprevádzala. (Lubo Repka)

A toto je pilotná loď prístavu La Romana. Skoro som sa nezdržal smiechu. (Lubo Repka)

Prístav je na rieke Dulce, ktorá sa tu vlieva do mora. (Lubo Repka)

Oproti prístavu pre výletné lode je prístav pre cukrovar. (Lubo Repka)

Víta nás La Romana. (Lubo Repka)

La Romana je oblasť s veľkou tradíciou pestovania cukrovej trstiny a chovu dobytka na mäso. Samotné mesto La Romana nie je typickým mestom, je to skôr súkromné mesto vlastnené firmou Central Romana Corporation. Fabrika bola vybudovaná v roku 1917 a úspešne sa rozvíjala až do roku 1967, kedy ju kúpila spoločnosť Gulf and Western Industries. V tom čase tento mlyn na cukrovú trstinu vlastnil v okrese La Romana pozemky na rozlohe 300 000 akrov, čo je 1 200 kilometrov štvorcových. Na väčšine z nich pestovali cukrovú trstinu. Gulf+Western bola Americká spoločnosť vlastnená rakúsko-americkým podnikateľom. Charles Bludhorn bol Američan, ktorý sa narodil vo Viedni do židovskej rodiny v roku 1926. Po nástupe fašizmu bol včas (ako 16 ročný) poslaný do USA. Študoval v New Yorku a po skončení štúdií sa zamestnal na Wall Street. O tri roky založil spoločnosť Gulf+Western a v roku 1956 už bol vo veku 30 rokov multimilionárom. V roku 1966 kúpil filmovú spoločnosť Paramount Pictures a ovládal mnohé iné významné korporácie. Z Paramount urobil najúspešnejšiu filmovú spoločnosť na svete. Z deviateho miesta ju dostal na prvé filmovými trhákmi ako Krstný otec či Čínska štvrť (Chinatown). Rok na to kúpil aj spoločnosť Consolidated Cigar a premiestnil ju z Kanárskych ostrovov do oblasti La Romana. Poznáte jej produkty? Ak nie pripomeniem vám. Sú to cigary značiek Montecristo, Upmann a Romeo y Julieta.

Spoločnosť Central Romana sa stala jeho obľúbencom. Stal sa otcom turistického ruchu v Dominikánskej republike. Geniálne skombinoval všetky svoje podnikateľské aktivity, prepájal jednu s druhou a aby to umocnil, vybudoval na časti pozemkov, ktoré nepotreboval na pestovanie cukrovej trstiny turistický rezort Casa De Campo. Tu sa potom aj natáčali filmy, dotiahol proste do Dominikánskej republiky nielen Hollywood, ale aj turistov.

K nemu sa dostaneme neskôr, iba som vám chcel našepkať, kto za tým všetkým stál. Najprv poďme do jaskyne.

Jaskyňa sa nachádza na rovine, nie v kopci. (Lubo Repka)

Tento krík má plody, ktoré veľmi chutia miestnym netopierom. (Lubo Repka)

Vchod do jaskyne je vlastne zostup do diery v zemi. (Lubo Repka)

Najstarší obyvatelia Antíl boli veľmi primitívni a viedli jednoduchý, polo-nomádsky život. Volajú ich archaickí ľudia. Živili sa lovom a rybolovom, zbierali mäkkýše a kôrovce a žili v jaskyniach. V reči Taino indiánov ich volali Ciboney, čo znamená niečo ako jaskynní muži.

Mali sme možnosť navštíviť jednu z jaskýň, kde kedysi dávno, pred našim letopočtom títo archaickí ľudia žili. Cueva de las Maravillas (Zázračná jaskyňa) sa nachádza iba asi 10 kilometrov od mesta La Romana. Je súčasťou Národného parku Parque nacional Cueva de las Maravillas, ako sa to tu oficiálne volá.

Jaskyňa je dlhá 800 metrov a nachádza sa v hĺbke 25 metrov pod povrchom zeme. Ako dôkaz svojej prítomnosti tu pôvodní obyvatelia zanechali 472 nástenných malieb ľudí a zvierat (piktogramov) a 10 rytín (petroglyfov).

Jaskyňa je veľmi dobre pripravená pre návštevy turistov. Sú tu pevné, betónové chodníky, na ktorých ale aj tak treba dávať pozor, lebo sú kvôli vlhkosti klzké a je tu chytré osvetlenie, ktoré sa vypína a zapína podľa toho, kde sa návštevníci práve nachádzajú. Aj tak je ale vstup možný iba so sprievodcom. Fotografovanie je zakázané, ale náš sprievodca nám na určitých miestach, kde neboli kamery dovolil fotiť. Samozrejme bez blesku.

Osvetlenie jaskyne bolo veľmi sofistikované. (Lubo Repka)

Všetky zaujímavé kúty boli dobre nasvietené, ale svetlo sa zapínalo a vypínalo podľa toho, kde ste sa práve nachádzali, takže väčšina jaskyne bola v prirodzenej tme. (Lubo Repka)

Stalagmiti a stalagtiti ako v každej jaskyni. Tu boli navyše aj korene stromov, ktoré často išli cez stred jaskyne až na jej dno. (Lubo Repka)

Jazierko na dne jaskyne. Hladina jeho vody kolíše podľa ročného obdobia. Teraz bola nízka, ale v období dažďov stúpne aj o dva alebo tri metre. (Lubo Repka)

Steny jaskyne. Objavená bola v roku 1926. (Lubo Repka)

Strop jaskyne. K jej dôkladnejšiemu preskúmaniu došlo až v roku 1949. (Lubo Repka)

A tu sú tie slávne maľby, kvôli ktorým sme sem prišli. (Lubo Repka)

Mne sa páči to slnko. My ho teraz kreslíme inak. (Lubo Repka)

Dominikánska republika je aj vďaka Charlesovi Bludhornovi (zomrel v 1983ťom mladý vo veku 56 rokov) najnavštevovanejšou destináciou celého Karibiku. Celoročne hrateľné golfové ihriská sú jeho najväčšou atrakciou. Okrem toho má neskutočne krásne piesočnaté pláže, vybudovanú sieť hotelov a služieb pre turistov.

Altos de Chavón je súčasťou Casa de Campo. Sú tu 3 nádherné golfové ihriská, z nich najznámejšie je Diente del Perro (Teeth of the Dog – alebo tiež Psie zuby). Dlhodobo patrí medzi 50 najkrajších golfových ihrísk na svete. Druhým nádherným ihriskom je The Links. Toto ihrisko sa vinie popri rieke Chavón. V Casa De Campo (Vidiecky dom) sa nachádza okrem golfových ihrísk, tenisových kurtov, bazénov a dvoch súkromných pláží aj 1 700 súkromných víl, ktorých ceny začínajú niekde na 500 tisíc USD a končia ďaleko za sumou 20 miliónov.

Altos de Chavón je čerešničkou na tejto torte. Je to vlastne moderná dedina vybudovaná v duchu talianskeho stredovekého mesta. Je veľmi citlivo začlenená do nádhernej okolitej prírody. Sú tam reštaurácie a obchodíky s umením, amfiteáter pre 5 000 ľudí, v ktorom spievali aj také hviezdy ako Frank Sinatra, Julio Iglesias, Sting, Elton John, Andrea Bocelli, Placido Domingo či Gloria Estefan. Je tam veľmi pekne urobené múzeum venované pred-kolumbijskej kultúre a dejinám pôvodných obyvateľov Hispanioli.

Altos de Chavón v súčasnosti spravuje osobitne na to vytvorený fond Cultural Center Fundation. Jeho prezidentkou je dcéra pána Bludhorna Dominique Bludhorn. Tento fond, alebo presnejšie nadácia, podporuje nielen múzeum, ale aj miestnych umelcov. Majú tu svoje galérie a dielne, je tu škola dizajnu a mnoho iných aktivít.

Vchod do Casa de Campo. Objekt je celý ohradený. (Lubo Repka)

V umelo vybudovanej stredovekej dedinke Altos de Chavón. (Lubo Repka)

Trochu som sa obával, že to bude nejaký Disneyland, ale bol som príjemne prekvapený. (Lubo Repka)

Náš šofér si myslel, že tu ostaneme 10 minút. Poslali sme ho do auta, kde na nás čakal dve hodiny. (Lubo Repka)

Toto pivo je veľmi obľúbené aj v Miami. (Lubo Repka)

Pappardelle ako v Taliansku. (Lubo Repka)

Malý, ale veľmi milý kostolík. (Lubo Repka)

Pravdepodobne sa tu konajú svadby. (Lubo Repka)

Výhľad na rieku Chavón. (Lubo Repka)

Tu sa natáčali scény rôznych dnes už kultových filmov z produkcie Paramount Pictures. (Lubo Repka)

Amfiteáter otváral v roku 1982 svojim koncertom samotný Frank Sinatra. Naživo ho vysielala televízia HBO. (Lubo Repka)

Regional Museum of Archeology. Taký je oficiálny názov tohto múzea. (Lubo Repka)

Múzeum je otvorené každý deň od deviatej do deviatej. (Lubo Repka)

Nadácia podporuje aj miestneho archeológa pána Samuela Pióna. Mnohé z vystavených exponátov sú jeho nálezy, niektoré majú aj 4 000 rokov. (Lubo Repka)

Takéto alebo podobné exponáty má okrem tohto múzea iba múzem v hlavnom meste. Tu je ale podľa môjho názoru o ne lepšie postarané. (Lubo Repka)

Pečiatka, ktorú Taino používali na dekorovanie tela. Pečiatka bola odtlačená v pigmentovom extrakte z rozličných rastlín. (Lubo Repka)

Pečiatkovanie sa hodne používalo najmä v oblastiach na východe ostrova, teda aj v tejto, kde sa práve nachádzame. (Lubo Repka)

Vedci sa domnievajú, že ku kolonizácii ostrova Hispaniola došlo v dvoch vlnách a z dvoch smerov. Prvá kolonizácia sa odohrala asi pred 4 000 rokmi z oblasti Belize a Florida. Druhá asi pred 2 000 rokmi z Venezuely. (Lubo Repka)

Migrácia z Venezuely a okolia rieky Orinoco sem putovala dlhšie a na svojej ceste postupne osídlovali celé Antily. Ostrov po ostrove. (Lubo Repka)

Už nie sme v múzeu. Toto je súkromná galéria s moderným umením. (Lubo Repka)

Obrazy miestnych umelcov. Sme v obrazovej galérii a objekty sú určené na predaj. (Lubo Repka)

Aj tieto drahé kamene sú na predaj. (Lubo Repka)

Ceny sú tu ale trochu nad naše pomery. (Lubo Repka)

A teraz nasleduje malé okienko pre golfistov. Casa de Campo má 3 golfové ihriská, ktoré všetky dizajnoval Pete Dye. Paul Dye Jr. sa narodil 29. decembra roku 1925 v mestečku Urbana v štáte Ohio, USA a zomrel pred pár dňami, 9. januára 2020 vo veku 94 rokov tu v La Romana na Dominikánskej republike.

Rodina sa v tridsiatych rokoch presídlila na Floridu. Pete sa stal úspešným golfovým amatérom, vyhral niekoľko turnajov a v roku 1957 sa kvalifikoval na U.S.Open. Po dvoch kolách mal 152 úderov (+12) a o dva údery mu ušlo finále. Rovnako v tom roku dopadol Arnold Palmer a 17 ročný Jack Nicklaus skončil so 160 ranami až za ním.

Niekedy v roku 1960 alebo 1961 sa rozhodol stať architektom golfových ihrísk. Podporila ho v tom aj manželka Alice. Spolu navštívili známeho golfového architekta menom Bill Diddle, ktorý ich varoval, že táto profesia je veľmi neistá a ekonomicky nie veľmi výnosná, ale nedali si povedať. Našťastie.

Povedal si, že najlepšou školou golfového architekta je zahrať si na rozličných golfových ihriskách. Tak cestoval a hral po USA a aj v Škótsku a analyzoval rozličné prvky dizajnu, s ktorými sa stretával. Z nich si vyberal také, ktoré sa mu najviacej páčili a tie potom používal pri vlastnom dizajnovaní. V priebehu nasledujúcich rokov dizajnoval množstvo ihrísk po celých USA a všetky sa stali veľmi úspešnými. Jeho špecialitami boli malé gríny, hlboké bunkre a krátke štvorparovky.

Dizajnoval aj ihriská v Európe (Taliansku a Švajčiarsku), Izraeli, Číne, Hondurase, Guatemale a samozrejme tieto tri na Dominikánskej republike. V roku 2008 bol uvedený do Svetovej golfovej siene slávy (World Golf Hall of Fame).

Tie tri golfové ihriská tu v Casa de Campo sa volajú: Teeth of the Dog, Dye Fore a The Links.

The Links je označovaný ako najľahšie hratelné ihrisko z tých troch. Mierne zvlnený terén, bunkre sú často obklopené vysokou trávou a gríny vyžadujú precíznu hru. Máte z neho množstvo nádherných výhľadov na rieku a na more.

Dye Fore má 27 jamiek ,takže môžete kombinovať tri devinky, ktoré sa volajú Chavon, Marina a Lakes. Chavon má 7 jamiek, ktoré sa vinú nad roklinou vo výške aj 100 metrov, Marina má nádherné výhľady na prístav a jeho obchody a reštaurácie a Lakes sa nachádza na úplne najvyšších bodoch celého pozemku Casa de Campo. Toto ihrisko som nehral, popisujem ho z katalógu.

Rovnako som nehral ani na Teeth of the Dog, ale aj tak sem uvediem jeho popis. Možno niektorí z čitateľov tu hrali a pridajú lepší popis do diskusie.

V každom prípade ihrisko Psie zuby je hodnotené ako číslo jedna v Karibiku a v celosvetovom rebríčku najkrajších golfových destinácií mu patrí umiestnenie na 27. mieste. Otvorené bolo už v roku 1971 a odvtedy je na mape všetkých golfistov. Aj ja som tu mal naplánované hrať, bohužiaľ to nevyšlo. Na siedmich jamkách máte priamy výhľad na Karibské more, ostatné sú vrezané do miestnej prírody akoby tam samé narástli.

Golfové ihriskoThe Links, ktoré som si zahral asi v roku 2010. (Lubo Repka)

Ale pamätám si, že som hral s otcom a synom. Syn bol asi päťdesiatnik a otec určite ťahal na osemdesiat. Boli to Španieli, s každým zamestnancom, ktorého stretli sa srdečne rozprávali a starký vždy na odporúčanie syna rozdával doláre, ktorých mal plné vrecká. (Lubo Repka)

Pôvodne som mal hrať toto ihrisko, ale v ten deň bolo pre údržbu grínov zatvorené. (Lubo Repka)

Predstavte si, že som sa sem trepal 4 hodiny v taxíku a 4 naspäť a aj tak som ho nemohol hrať. (Lubo Repka)

Tak som si tu aspoň dodatočne urobil pár fotiek. (Lubo Repka)

Urobil som si fotku aj pri soche architekta ihriska. Netušil som, že kým stihnem napísať tento článok, už medzi nami nebude. Česť jeho pamiatke. (Pamela Repková)

Manželka ma fotí ako fotím a usmievam sa. Ako málo stačí golfistovi k radosti. (Pamela Repková)

Toto už sme v prístave a motáme sa okolo stánkov so suvenírmi. (Lubo Repka)

Najviacej sa mi páčili drevené pestro pomaľované sošky vtákov symbolizujúcich miestnu flóru. (Lubo Repka)

Papagája by som si aj kúpil, ale nevedel som si predstaviť, kde by som ho posadil. (Lubo Repka)

Choval som vo svojom živote niekoľko papagájov, medzi nimi korelu, agapornisa, ale aj žaka. Tak dreveného si nekúpim. (Lubo Repka)

Opúšťame prístav La Romana a čaká nás ešte 857 námorných míľ, čo je 1587 kilometrov do Miami. Tam sa naša plavba skončí, takže tešte sa na posledný článok z tejto série.

Lubo Repka.