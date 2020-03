Bangladéš v čase svetovej pandémie. Časť 2.: Po rieke z Dháky do mesta Barisal

Bangladéš je krajina, ktorou pretekajú dve asi najvýznamnejšie rieky Ázie. Rieka Ganga a rieka Brahmaputra. Spolu tvoria najrozsiahlejšiu deltu na svete, ktorá ústí do Indického oceánu.

Ganga prináša život do celého údolia, ktorým preteká. Pramení v Himalájach a odtiaľ sa plazí celou Indiou a Bangladéšom. Je to rieka, pri ktorej brehoch sa rodili dejiny ľudstva po celej jej dĺžke 2 525 kilometrov. Pre hinduistov a budhistov je to zároveň najposvätnejšia rieka postavená na úroveň bohyne. V hinduistickom panteóne je bohyňa Ganga veľmi dôležitá. Často ju vyobrazujú ako štvorrukú ženu, matku plaviacu sa na chrbte zvieraťa, ktoré sa volá Makara. Spredu vyzerá ako krokodíl a zozadu ako delfín.

Rovnako ako hinduisti aj budhisti pokladajú Gangu za zdroj čistoty a očisty. Veria tomu, že keď sa v tejto rieke okúpete, zmyje z vás všetky viny a hriechy, očistí vaše telo aj dušu. Kedysi to možno bola aj pravda, dnes ale táto rieka riek zápasí so znečistením ohrozujúcim zdravie nielen ľudí, ale aj zvierat a rýb, ktoré v nej žijú.

Tá pekná, malebná stránka života na rieke Buriganga v Dháke. (Lubo Repka)

Tá smutnejšia strana života na rieke Buriganga v Dháke. (Lubo Repka)

Rieka Brahmaputra je o viacej ako 400 kilometrov dlhšia ako Ganga. Pramení takisto v Himalájach, ale tečie najprv východným smerom z Tibetu do Číny, odtiaľ sa akoby obkľukou cez Indiu dostáva do Bangladéša, kde sa spája s riekou Meghna a nakoniec sa ich vody spoja s vodami Gangy a spoločne končia v Indickom oceáne. Kým rieka Ganga má ženské meno a predstavuje ženu, Brahmaputra má mužský element a v preklade vlastne jej meno znamená Brahmov syn.

Obidve rieky často menia svoje meno, podľa toho kadiaľ tečú, ale tým sa nebudeme zdržiavať. Pre našu plavbu z Dháky do mesta Barisal je ešte potrebné spomenúť rieku Buriganga, ktorá tečie cez Dháku. Na nej sme vlastne našu plavbu začali. Chuderka rieka Buriganga. Inak ju nemožno ani nazvať, pretože je to asi najznečistenejšia rieka na svete. Preteká cez Dháku, ktorej obyvatelia ju používajú ako kanalizáciu. Končí v nej všetko, chemický odpad z mlynov a tovární, odpad z domácností, mŕtve zvieratá, plasty, olej no proste všetko. Keď si Dháku Moguli v roku 1610 vybrali ako hlavné mesto Bengálska, rieka bola zdrojom pitnej vody a dôležitou dopravnou tepnou. Dnes je na ňu smutný pohľad a jej budúcnosť je neistá. Napriek tomu, naďalej slúži ako veľmi dôležitá dopravná tepna pre mesto Dháka.

Od tejto fotky už budem ukazovať iba tú peknú, malebnú a romantickú stránku života na riekach Bangladéšu. V týchto dňoch je toho zléha až príliš veľa. (Lubo Repka)

Život na rieke Buriganga. (Lubo Repka)

Život na rieke Buriganga. (Lubo Repka)

Život na rieke Buriganga. (Lubo Repka)

Riečna doprava je v Bangladéši najdôležitejšia. Rieky a ich ramená spájajú celý Bangladéš. Všetky lode a lodičky sa tu donekonečna opravujú a aj keď vyzerajú na odpis, proste úplné vraky, aj tak či chcú alebo nechcú, slúžia svojmu účelu. Veľmi populárna je tu plavba starým parníkom Rocket Steamer. Premávajú ešte dva parníky staré asi sto rokov. Dá sa s nimi dostať až do mesta Hularhat, ktoré je najlepším štartovacím bodom pre výlety do národného parku Sundarbans. Sundarbans je najväčší mangrovníkový prales na svete a žije tu ešte niekoľko kusov kráľovského tigra bengálskeho. My sme sa rozhodli túto zaujímavú časť Bangladéšu vynechať. Jednak plavba parníkom je neistá, niekedy proste nevypláva, lebo je nepojazdný a jednak preto, že sa cestuje v noci a my sme si plavbu chceli vychutnať cez deň.

Rozhodli sme sa preto použiť služby spoločnosti Green Line Water Ways. Ich loď štartuje z móla Shadar Ghat v Dháke o 8,00 a v meste Barisal ste o 6 hodín. Je to taká raketa staršieho typu, ale tu v Bangladéši je to najmodernejšia loď. Má tri paluby, dve kryté, na ktorých sa nachádzajú sedadlá usporiadané ako v lietadle. Po stranách po dve a v strede štyri. Môžete ale vystúpiť aj na tretiu, hornú palubu, ktorá je otvorená. Tu sa nedá sedieť, ale zato je odtiaľto dobrý výhľad. Len hluk motorov a teplo, ktoré sála z komínov je dosť nepríjemné, takže som vždy chvíľku vydržal hore a potom som sa na chvíľku išiel zotaviť a sadnúť si dole a tak dookola, až kým sme neboli na mieste.

Loď, akou sme uskutočnili túto plavbu. (Lubo Repka)

Dolná paluba prvej triedy. (Lubo Repka)

Horná paluba. (Lubo Repka)

V čase modlitby prestreli na podlahu hornej paluby rohože, umyli sa a potom prišla modlitba, pri ktorej som ich už nevyrušoval. (Lubo Repka)

Život na rieke Buriganga. (Lubo Repka)

Život na rieke Buriganga. (Lubo Repka)

Život na rieke Buriganga. (Lubo Repka)

Život na rieke Buriganga. (Lubo Repka)

Život na rieke Buriganga. (Lubo Repka)

Život na rieke Buriganga. (Lubo Repka)

Život na rieke Buriganga. (Lubo Repka)

Vzďalujeme sa od mesta Dháka, ale stále sme ešte na rieke Buriganga. (Lubo Repka)

Predbiehame jednu z tých veľmi starých lodí. (Lubo Repka)

Nižšie pod mestom už vidno priemysel. Ten komín patrí nejakej tehelni. (Lubo Repka)

Lodná doprava je stále hustá. (Lubo Repka)

Ďalšia nákladná loď. (Lubo Repka)

Niektoré sú tak naložené, že mám obavy. (Lubo Repka)

Rieka Buriganga sa neskôr vlieva do rieky Meghna. Toto sme už na rieke Meghna. (Lubo Repka)

Tu na rieke Meghna je už život úplne iný, vládne tu poľnohospodárska výroba. (Lubo Repka)

Na rieke Meghna. (Lubo Repka)

Pribúda množstvo malých, rybárskych člnov. (Lubo Repka)

Rieka Meghna už je trochu čistejšia ako Buriganga, takže sa tu dajú chytať aj ryby. (Lubo Repka)

Toto je miesto, kde sa Meghna vlieva do rieky Gangy. (Lubo Repka)

Sme na rieke Ganga, bližšie k ústiu do mora a je tu veľa čajok. (Lubo Repka)

Lovia ryby, ktoré vyplašili naše lodné vrtule. (Lubo Repka)

Sú ich stovky. (Lubo Repka)

Čajky sú výborní letci. (Lubo Repka)

Ich pozornému zraku neunikne ani rybička. (Lubo Repka)

Letci a leteckí akrobati. (Lubo Repka)

Vplávali sme do jedného z ramien rieky Ganga. (Lubo Repka)

Na rieke Kirtanghola, ktorá vlastne nie je riekou, ale iba ramenom Gangy. (Lubo Repka)

Môžeme pozorovať obydlia roztrúsené na brehoch rieky Kirtanghola. (Lubo Repka)

Milionárske chatrče, každá má hneď pri dome svoju „jachtu". (Lubo Repka)

Chceli by ste tu viesť ten ich milionársky život? (Lubo Repka)

Každý deň „výlety" po rieke... (Lubo Repka)

Vyzerajú bezstarostne. (Lubo Repka)

Typický čln so strieškou. (Lubo Repka)

V čase prílivu môžu vplávať aj do bočných vetiev ramena. (Lubo Repka)

Malá porada. (Lubo Repka)

Možno nemajú život ľahký, ale ako všade, aj tu sú deti šťastné a šantia vo vode, že by im človek aj závidel. (Lubo Repka)

video //www.youtube.com/embed/jFfUvYMAEnk

Mesto Barisal má v súčasnosti asi 330 tisíc obyvateľov a je stále významným prístavom a hlavným mestom regiónu. Leží na ramene rieky Gangy, ktoré sa volá Kirtanghola. Mesto má bohatú históriu. Za čias, kedy tu prevládalo hinduistické náboženstvo sa mesto volalo Chandrodip. Začiatkom 13. storočia mesto dobyl generál Muhammad bin Bakhtiyar Khalji, ktorý ho týmto začlenil do Dillíjského sultanátu a tým pádom došlo aj k nástupu islamu v tejto oblasti. Odvtedy bolo mesto známe ako Ismailpur, ale Európania ho poznali ako Bacola. Prvý Európan, ktorý mesto navštívil v roku 1580 a podal o ňom správu bol Angličan Ralph Fitch, obchodník s kožou. Opísal ho ako bohaté mesto, v ktorom muži chodia nahí, iba okolo bedier majú rúško a ženy nosia šperky zo slonoviny, striebra a mede. V meste je dostatok ryže, rýb a iného jedla, mnoho látok z bavlny a hodvábu a exotického ovocia.

V prístave Barisal. (Lubo Repka)

V prístave Barisal. (Lubo Repka)

Už cestou loďou nám náš sprievodca Azim hlásil, že koronavírus prišiel aj do Bangladéšu. Boli zaznamenaní traja podozriví z ochorenia. Dvaja cudzinci a jeden domáci, ktorý sa práve vrátil z Európy. Po ubytovaní na hoteli, ktorý sa nachádzal neďaleko prístavu sme sa vybrali na prieskum mesta. Plán bol pozrieť si trh a hlavne jeho rybársku časť v starom meste a potom nám chcel náš sprievodca ukázať, že tu majú aj kresťanský kostol.

Rikša v Barisale. (Lubo Repka)

Bol práve piatok, čo je pre moslimov naša nedeľa a trh bol dosť prázdny, ale aj napriek tomu sme si ho užili. Trochu sme sa prešli a pofotili a išli sme na vopred dohodnutú návštevu Oxford Mission Church.

Na trhu v Barisale. (Lubo Repka)

Na trhu v Barisale. (Lubo Repka)

Na trhu v Barisale. (Lubo Repka)

U holiča na trhu v Barisale. (Lubo Repka)

Na trhu v Barisale. V Bangladéši používajú pri varení okrem ryže aj veľa zemiakov. (Lubo Repka)

Na trhu v Barisale. Doviezli zemiaky. (Lubo Repka)

Na trhu v Barisale. (Lubo Repka)

Na trhu v Barisale. Kozičky upratujú. (Lubo Repka)

Na trhu v Barisale. (Lubo Repka)

Na trhu v Barisale. Moja nová kamoška. (Pamela Repková)

Na trhu v Barisale. Urobil som jej aj fotku do pasu, keby sa rozhodla ísť so mnou na Slovensko. (Lubo Repka)

Na trhu v Barisale. Táto fotka je asi lepšia. (Lubo Repka)

Tento anglikánsky kostol je domovom bratskej aj sesterskej misie a je tu aj škola. Najprv tu bolo v roku 1895 zriadené bratstvo pod vedením otca Stronga. V roku 1903 bolo zriadené aj sesterstvo, ktoré viedla sestra Edith. V roku 1907 bola dokončená celá stavba kostola a prislúchajúcich budov. V súčasnosti stále všetko funguje a budovy sú chránené ako kultúrne pamiatky. Asi preto museli našu návštevu prijať a pretrpieť.

Sprievodca sa trošku ošíval, ale nakoniec vyšiel s pravdou von. V misii sa nás boja, či nie sme nakazení a nie sú našou návštevou veľmi nadšení. Očakávali sme teda chladné prijatie a aj sa nám ho dostalo. Sprievodca sa snažil ako mohol, ale biskup sa s nami odmietol privítať. Prišiel sa síce na nás pozrieť, ale tváril sa, že má dôležitý telefonát a ani sa k nám nepriblížil. My sme sa samozrejme zdržali akéhokoľvek kontaktu a len sme si misiu pozreli a poďakovali sa za prijatie, vhodili malý peňažný dar do urny a odišli.

Oxford Mission Church. (Lubo Repka)

Ženská časť Oxford Mission Church. (Lubo Repka)

Škola pri Oxford Mission Church. (Lubo Repka)

Zvonica Oxford Mission Church. (Lubo Repka)

Oxford Mission Church. (Lubo Repka)

Oxford Mission Church. (Lubo Repka)

Oxford Mission Church. (Lubo Repka)

Oxford Mission Church. (Lubo Repka)

Obytná budova oproti Oxford Mission Church. (Lubo Repka)

Keď sme nasadli do auta spoločne sme sa nad tým usmievali a brali sme to ako realitu. Paradoxom bolo, že keď sme išli autom okolo jednej mešity v centre mesta, doteraz neviem, ako sa volala, ale mala pekný minaret, poprosil som šoféra, aby na chvíľku zastal, že si urobíme iba pár fotiek a ideme ďalej. Vystúpili sme z auta a trochu som podišiel bližšie k mešite, nech mám dobrý záber. To si všimli okoloidúci, ktorí nás zvedavo pozorovali a jeden z nich nás pozval, že nech ideme pozrieť mešitu. Prejavil som záujem vystúpiť na minaret a on vraj žiadny problém, že ma zavedie k imámovi. Imám je duchovný vodca, predstavený miestnej náboženskej obce.

Jednou zo základných otázok domácich, ktorú dostanete vždy ako prvú je odkiaľ ste. Aj tu to tak bolo. Keď sme povedali, že zo Slovenska, čakalo nás príjemné prekvapenie. Imám ma pekne privítal, podal mi ruku a povedal, že on 9 rokov študoval v Moskve a môžeme spolu hovoriť po rusky. A aj hneď prešiel do ruštiny, čím som síce nebol nadšený, ale snažil som sa prispôsobiť. Imám presne vedel, kde je Bratislava, Praha a vedel aj o rozdelení Československa. Najprv ma vyskúšal, čo viem o Bangladéši a islame a keď som v tomto vedomostnom kvíze zjavne uspel, pozval nás ďalej. Po drevených schodoch sme kráčali na poschodie, kde bol vchod do veže minaretu. Dvere ale boli zamknuté a kľúč nikde. Tak sme sa nakoniec do veže nedostali, ale nevadí. Aj tak ten zážitok stál za to. Koronavírus tu nikto ani len nespomenul.

Minaret mešity, ktorý ma cestou zaujal. (Lubo Repka)

V rozhovore s imámom. (Pamela Repková)

Ornamenty vchodu do mešity. (Lubo Repka)

Minaret, kvôli ktorému sme sem prišli mal zamknutý vchod. (Lubo Repka)

Dnes ráno sme vstávali veľmi skoro a boli sme unavení, preto sme sa po ešte krátkej prehliadke mesta pobrali naspäť na hotel. Tam sme si dali ľahkú večeru (šošovicu dal a chlebík nan) a išli spať, pretože ráno o siedmej vyrážame.

Indický chlieb Nan. (Lubo Repka)

Indická šošovicová polievka Dal. (Lubo Repka)

Ideme na plavbu po delte rieky Gangy, na plávajúci trh a potom do mesta Khulna. Cestou nás čakajú ešte staré, UNESCO chránené mešity v okolí mesta Bagerhat. Ale o tom až v nasledujúcom článku, tak sa tešte.

Lubo Repka.