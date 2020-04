Bangladéš - časť 4.: Momentky zo života na vidieku

Z mesta Khulna, v ktorom sme iba prenocovali nás čakala dlhá a náročná cesta do mesta Rajshahi. Tu sme chceli stihnúť západ slnka nad riekou Ganga.

Celková vzdialenosť naplánovaná na dnešný deň bola niečo menej ako 300 kilometrov, ale kvôli hustej a chaotickej premávke a zlému stavu vozovky je to tak na 8 hodín. Očakávali sme dlhé, nudné a únavné trmácanie sa miestnymi cestami, ale že to bude najkrajšia a najzaujímavejšia cesta po bangladéšskom vidieku som si fakt nemyslel. Každú chvíľu sme niekde stáli a fotili si ľudí a život na ulici, v poli a malých, rodinných fabrikách. Nemalo by význam, aby som to tu v texte popísal, preto čítajte prosím vždy text pod fotografiami. Bude to tak plynulejšie a lepšie to bude zodpovedať realite, ako sme to videli my.

Muži si podávajú kôš plný uhlia až na korbu nákladného auta a takýmto spôsobom ho nakladajú. (Lubo Repka)

Vpredu typické dopravné prostriedky. Motorka prerobená na náklaďák. Ľudia sa na nás pozerajú, ako si fotíme pre nich bežný život, pre nás niečo nevídané. (Lubo Repka)

Ťažká práca akoby vôbec nebola ťažká, spolupracujú a pracujú bez zastavenia. (Lubo Repka)

Pred nastúpením do auta sme sa museli s domácimi odfotiť. Nechýbala ani tá koza. (Abdul Azim.)

Rikša. Najobľúbenejší domáci verejný dopravný prostriedok. (Lubo Repka)

Tieto asi už niečo pamätajú, ale to je tu vlastne štandard. Všetko sa poctivo udržiava a opravuje, aby slúžilo čo najdlhšie. (Lubo Repka)

Prechádzame distriktom Jessore. Nestíham sledovať všetko, fotím všetko čo stíham. (Lubo Repka)

A vtom na ulici slon. (Lubo Repka)

Hneď kričím slon, slon, zastavte! (Lubo Repka)

Musel som mu pohladkať chobot, inak by ma len tak s fotkami ani nepustili preč. (Pamela Repková)

Najprv som sa ho trošku bál, ale potom som mu začal dôverovať a zapózoval som chrbtom k nemu. (Pamela Repková)

Vedel som, že mu musím dať odmenu, ale že si bankovku vezme osobne pán slon, to mi nenapadlo. Potom ju ale pekne chobotom odovzdal svojmu pánovi, ktorý na ňom sedel. (Pamela Repková)

Chanchra Shiva Temple dal postaviť Sri Monohor Roy v roku 1618. Je to krásny príklad bengálskej architektúry. (Lubo Repka)

Do chrámu je prístup z troch strán, ale jedna z nich má tri klenbové vchody bohato zdobené terakotovými ornamentmi. (Lubo Repka)

Pohľad dovnútra chrámu. (Lubo Repka)

Je to maličký hinduistický chrám, ktorý strážil jeden pán. Za podpis do návštevnej knihy a malé sprepitné nám dovolil pozrieť si ho aj zvnútra. (Pamela Repková)

Prejavili sme záujem, pozrieť si nejaké ryžové pole. Naše prianie sa splnilo šibnutím čarovného prútika. V Bangladéši nič ľahšie.

Krásne ryžové pole. (Lubo Repka)

A teraz si predstavte, že celé toto pole bolo vysadené ručne. Vidíte tie trsy ryže strčené do zeme? (Lubo Repka)

Títo ľudia majú môj obdiv. (Pamela Repková)

Ideme okolo tabakového poľa. (Lubo Repka)

Samozrejme chcem, aby sme zastavili. (Lubo Repka)

Pestovaním tabaku sa živí celá rodina. Priekupníci to od nich odkupujú za veľmi nízke ceny, ale uživia sa. (Lubo Repka)

Opäť jeden zázračný, usmiaty pracovitý človek. V tejto budove za ním sa listy sušia. (Lubo Repka)

Takéto trsy napichnuté na palici sa sušia v údiarni. To je tá stavba vľavo na fotke. (Lubo Repka)

A sotva sme sa spamätali z ryže a tabaku, sme na trhu s banánmi. (Lubo Repka)

Nákladné autá čakajú na naloženie kúpených banánov. Samozrejme, všetko sa nakladá ručne. (Lubo Repka)

Banány uchvátili každého z našej výpravy. (Lubo Repka)

Abdul Azim, náš sprievodca. (Lubo Repka)

Pamela s našim šoférom, ktorému ešte aj týmto prostredníctvom ďakujem za to, že nás bezpečne vozil po tých neskutočne zlých a nebezpečných cestách Bangladéšu. Ďakujeme MD Shohag. (Lubo Repka)

Dvíhať ich je ťažšie, ako si ich pchať do pusy. (Pamela Repková)

Tohto pána sme oslovili, keď kráčal po ceste, nechápal som, že prečo. Až neskôr som pochopil. (Lubo Repka)

Náš sprievodca ho poprosil, či by nám neukázal ako sa lezie na palmu a ako sa nareže kvet palmy v určitom štádiu, aby sa zo šťavy, ktorá z neho steká urobil palmový cukor. (Lubo Repka)

Fotka len tak na ulici počas jazdy. (Lubo Repka)

Ulice sú lemované takýmito obydliami a väčšinou pred nimi vidno motorkové nákladiaky alebo rikše alebo tuk-tuky. (Lubo Repka)

Chalani opravujú defekt. Vzájomne si pomáhajú. (Lubo Repka)

Všetky nákladné autá sú plne, ale že naozaj plne vyťažené a uháňajú najväčšou možnou rýchlosťou, ako sa dá. (Lubo Repka)

A popri nákladných autách môžete na uliciach vidieť aj takéto vozidlá. (Lubo Repka)

Ide sa nakladať. (Lubo Repka)

A niekedy stačí aj bicykel, samozrejme špeciálne upravený. (Lubo Repka)

Ináč aj naše auto je špeciálne upravené. Teraz tankujeme plyn, ale máme aj nádrž na benzín. (Lubo Repka)

Sme pri rieke Ganga. Prechádzame cez ňu po moste Lalon Shah. (Lubo Repka)

Na obed sme sa zastavili v meste Ishurdi. Je to dopravný uzol, kde sa stretáva vodná doprava so železničnou a cestnou dopravou. Na ulici to vyzerá takto. (Lubo Repka)

Alebo takto. (Lubo Repka)

Ale aj takto. (Lubo Repka)

Na železničnej stanici zase takto. (Lubo Repka)

Alebo takto... (Lubo Repka)

...či takto. (Lubo Repka)

Ponad koľaje treba prejsť nadchodom. (Lubo Repka)

Obed jednoduchý, rýchly a štipľavý. (Lubo Repka)

Tieto rybičky sú z rieky Ganga. Boli to celé ryby aj s kosťami a chrbtovou kostrou. Ja som si to čistil od kostičiek, ako som mohol. Domáci to pochrúmali celé, aj s kosťami. (Pamela Repková)

Pult s ďalšími dobrotami. (Lubo Repka)

video //www.youtube.com/embed/y_7_bB94kX4

Stará tehlová mešita v meste Bagha bola postavená za sultána Nusrat Shaha v roku 1523. Známa je najmä kvôli výnimočnej, terakotovej výzdobe. Terakotové ornamenty sa zachovali aj v interiéroch aj v exteriéroch. Všetky vstupné oblúky a mihráby sú dekorované terakotou. Na jej východnej strane je 5 klenbových vstupov a po jednom na severe a na juhu. Na západnej strane, smerom k Mekke sú mihráby.

Bagha Mosque. (Lubo Repka)

Bagha Mosque. (Lubo Repka)

Terakotová výzdoba v Bagha Mosque. (Lubo Repka)

Terakotové ornamenty. (Lubo Repka)

Na pamiatku pri mihrábe. (Pamela Repková)

Ornamenty zdobiace mihráb. (Lubo Repka)

Bagha Mosque. (Lubo Repka)

Hinduistický komplex chrámov v Puthii sa nachádza 23 kilometrov na východ od mesta Rajshahi. Vybudovala ho bohatá, filantropická rodina Zamindars Rajas z mesta Puthia. Mali tu zriadené aj sídlo, palác radžu mesta Puthia, ktorý je teraz súčasťou komplexu. Radža bol titul panovníka, niečo ako kráľ. Chrámy sú vybudované okolo jazera obklopeného zeleňou. Rodina Zamindarsovcov tu aj napriek prevládajúco islamskému prostrediu dokázala udržať hinduistickú vieru, pričom sami sa hlásili k višnuizmu, podľa ktorého je najvyšším bohom zo všetkých bohov práve Višnu.

Palác radžu mesta Puthia. (Lubo Repka)

V uličkách Puthie. (Lubo Repka)

V uličkách Puthie. (Lubo Repka)

V uličkách Puthie. (Lubo Repka)

Pancha Ratna Govinda Temple bol postavený v 19. storočí kráľovnou Puthie. Chrám je venovaný bohovi Krišnovi. Terakotová výzdoba zobrazuje ľúbostný románik boha Krišnu a bohyne Radha. Krišna je ôsmou reinkarnáciou boha Višnu, ktorý je jedným z trojice hlavných hinduistických bohov a reprezentuje funkcie ochrancu a uchovávateľa večného poriadku (dharmy). Popri ňom sú to ešte Brahma, ktorý predstavuje stvoriteľa všetkého a Šivu, ktorý je zase ničiteľom všetkého.

Radha je bohyňou lásky, nežnosti, súcitu a oddanosti, v zmysle vernosti. Je večnou manželkou boha Krišnu a spoločne žijú na nebesiach.

Pancha Ratna Govinda Temple. (Lubo Repka)

Chrám je venovaný bohovi Krišnovi. (Lubo Repka)

Pozostatky múrov, ktoré obklopovali chrámový komplex. (Lubo Repka)

Terakotová ornamentálna výzdoba. (Lubo Repka)

Terakotová ornamentálna výzdoba. (Lubo Repka)

Terakotová ornamentálna výzdoba. (Lubo Repka)

Terakotová ornamentálna výzdoba. (Lubo Repka)

Terakotová ornamentálna výzdoba. (Lubo Repka)

Terakotová ornamentálna výzdoba. (Lubo Repka)

Osobný chrám kráľovnej. (Lubo Repka)

Taktiež mal nádhernú terakotovú výzdobu. (Lubo Repka)

Aj sem chodia celé rodiny a fotia sa tu navzájom. (Lubo Repka)

Populárny je bývalý bazén kráľovnej. (Lubo Repka)

Bhubaneshwar Shiva Temple je najväčším hinduistickým chrámom venovaným bohovi Šivovi v Bangladéši. Ako som už spomenul, Šiva je tým zlým v trojici najvyšších bohov hinduizmu. Je to taký všivák, ničiteľ a určite má prsty aj v tomto nešťastnom koronavíruse, ktorý teraz trápi celý svet. Zo strachu sa ale často rodia najkrajšie umelecké diela a aj v prípade tohoto chrámu sa dá hovoriť ako o najkrajšom z celého komplexu chrámov v Puthii.

Postavený bol v roku 1823 vdovou po radžovi Jagat Narayan Roy, ktorá sa volala Rani Bhubonmoyee Devi. Dominuje nad jazerom Shiv Sagar. Bol postavený v štýle piatich špirál (Pancha Ratna), ktorý je bežný hlavne v severnej Indii. Chrám bol značne poškodený pakistanskými vojakmi pri vojenskej invázii Pakistanu v roku 1971 počas oslobodzovacieho boja Bangladéšanov za svoj samostatný štát.

Vo vnútri chrámu je uložený veľký, čierny bazaltový lingam boha Šivu, čo je niečo ako jeho abstraktné zobrazenie. Je to najväčší lingam v celom Bangladéši. Vraj ho chceli pakistanskí vojaci z chrámu vyniesť a zničiť, ale neboli schopní ani len pohnúť ho z miesta.

Nákladné rikše čakajúce pred chrámom boha Šivu. (Lubo Repka)

Bhubaneshwar Shiva Temple . (Lubo Repka)

Vstupné schodisko do chrámu. (Lubo Repka)

Miestnosť, v ktorej je uložený lingam. (Lubo Repka)

Toto je lingam boha Šivu. (Lubo Repka)

Na výzdobe vidno, že čo mohli, to pakistanskí vojaci zničili. (Lubo Repka)

Prečo to ničili? Lebo vyobrazenie osôb v islame ja zakázané. (Lubo Repka)

Vnútorná klenba chrámu. (Lubo Repka)

Okolo chrámu sú takéto chodby. (Lubo Repka)

Povinná fotka z tohoto chrámu, má ju každý, kto ho navštívil. (Lubo Repka)

Ja som si ten malý, pridružený chrámik odfotil aj samostatne. (Lubo Repka)

Chrám boha Šivu ešte raz z ulice. (Lubo Repka)

A ešte jeden pohľad ponad jazero Shiv Sagar. (Lubo Repka)

Bara Anhik Mandir sa nachádza pri jazere Shyamsagar, na jeho západnej strane. Jeho hlavným znakom sú tri oblúky v strede chrámu pred otvorenou platformou. Má tri kaplnky. Tá v strede s tromi oblúkmi je dochala a tie na bokoch sa volajú chauchala. Dochala znamená strechu zvažujúcu sa na dve strany a chauchala je stavba so strechou zvažujúcou sa do štyroch strán. Takáto stavba sa nazýva aj tri-mandir (three temples), teda trojchrámová. Celá predná fasáda je bohato zdobená terakotovými ornamentmi.

Bara Anhik Mandir má tri kaplnky. (Lubo Repka)

Celá fasáda je bohato zdobená terakotovými ornamentmi. (Lubo Repka)

Celá fasáda je bohato zdobená terakotovými ornamentmi. (Lubo Repka)

Celá fasáda je bohato zdobená terakotovými ornamentmi. (Lubo Repka)

Celá fasáda je bohato zdobená terakotovými ornamentmi. (Lubo Repka)

Celá fasáda je bohato zdobená terakotovými ornamentmi. (Lubo Repka)

Bol to únavný deň plný dojmov a na záver sme ešte chceli stihnúť západ slnka nad riekou Ganga, ktorá preteká cez mesto Rajshahi. Lepšie povedané, mesto Rajshahi leží na brehu rieky Ganga, pretože na opačnej strane už je India. Stihli sme to len tak-tak. Západ slnka nad riekou Ganga je zážitok a všetci ho milujú. Pre domácich je to ako ísť do divadla. Pekne, slávnostne sa oblečú a spoločne celé rodiny idú na západ slnka. Tu sa fotia a rozprávajú, hľadajú si najlepšiu pozíciu na pozorovanie západu, alebo sa vyberú loďkou až na rieku.

Fotenie pri západe slnka na rieke Ganga. (Lubo Repka)

Fotenie pri západe slnka na rieke Ganga. (Lubo Repka)

Fotenie pri západe slnka na rieke Ganga. (Lubo Repka)

Fotenie pri západe slnka na rieke Ganga. (Pamela Repková)

Fotenie pri západe slnka na rieke Ganga. (Lubo Repka)

Samozrejme, aj koza sa prišla odfotiť. (Lubo Repka)

Chvíľa zastav sa. (Lubo Repka)

A potom sa to začalo. Fotenie s domácimi. Najprv samozrejme turistická polícia. (Abdul Azim )

Potom partia chalanov. (Lubo Repka)

Partia dievčat. (Lubo Repka)

Pridala sa aj mama a mocne si Pamelu pritiahla k sebe. (Lubo Repka)

Tak aj ja som si ich fotil, keď boli tak nastúpení. (Lubo Repka)

Pekne sú oblečení, však? (Lubo Repka)

A na záver selfie fotenie do kríža. (Lubo Repka)

Po ubytovaní v miestnom hoteli, ktorý patrí do siete štátnych hotelových ubytovacích zariadení sme sa dohodli na spoločnej večeri s našimi sprievodcami. Reštaurácia sa volala Drom a nachádzala sa v centre mesta Rajshahi. Bola orientovaná na typickú, bangladéšsku kuchyňu. Všetko, čo sme si objednali chutilo znamenite. Chýbalo mi k tomu iba nejaké vínko, alebo aspoň pivo. Samozrejme alkohol nepodávali, ale to mi nezabránilo, aby som si ho žartom neobjednával. Ostalo iba pri žartoch, štipľavé karí som musel zapíjať malinovkou. Azim s Muhamedom (to MD pred jeho menom je skratka pre Muhamed) to museli na mne vidieť, pretože pred príchodom do hotela sme sa zastavili na tajnom mieste, vyzeralo to ako nejaká garáž a tam som si mohol kúpiť miestne pivo. Kúpil som si dve, tak som sa potešil. Potom na izbe v súkromí hotela som si ho mohol vypiť. Úprimne, chutilo ako ... a musel som sa donútiť, aby som jedno vypil. Druhé som dal do chladničky a samozrejme, že som ho tam ráno, keď sme odchádzali zabudol.

Kuracie na štipľavých papričkách. (Lubo Repka)

Bangladéšske pivo Hunter. (Lubo Repka)

Ráno pokračujeme v našej ceste po Bangladéši. Uvidíme toho ešte veľmi veľa, aj ďalšie UNESCO chránené historické pamiatky. Tak čítajte ďalej.

Lubo Repka.