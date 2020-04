Bangladéš. Časť 5.: Život v uliciach, na trhoch a v remeselníckych dieľňach

Naša cesta Bangladéšom pokračuje. Skoro ráno opúšťame mesto Rajshahi a našim najbližším cieľom je mešita v meste Kusumba.

Kusumba Mosque bola postavená v rokoch 1558 až 1559 počas panovania Suri dynastie, ktorá bola afgánskeho pôvodu. Kráľ Ghiyasuddin Bahadur Shah poveril spravovaním provincie, ktorá sa teraz volá Naogaon, jedného vysoko postaveného úradníka menom Sulaiman. Ten bol pravdepodobne bengálskeho pôvodu, lebo mešitu dal postaviť nie v štýle Suri, ako sa vtedy mešity stavali, ale v bengálskom štýle, čoho jasnými znakmi sú jemne zakrivené oblúkové rímsy a typické osemhranné rožné vežičky.

Mešita má pravouhlý tvar, na východe sú tri vchody a na dvoch stranách, severnej a južnej po jednom. Centrálny mihráb sa opäť nachádza na západnej strane. Je bohato zdobený ornamentálnym vyrezávaním do žuly, ktorá musela byť za týmto účelom dovezená z ďaleka, pretože v Bangladéši sa žula nenachádza. Ako ornamentná výzdoba sú použité vzory strapcov hrozna a kvetín.

Z mesta Rajshahi k mešite v meste Kusumba je to len nejakých 50 kilometrov. Už počas týchto pár kilometrov cesty sme videli veľa zaujímavých vecí. Napríklad zber zemiakov. Povedali by ste, že v Bangladéši sa spotrebuje toľko zemiakov? Ja som si pôvodne predstavoval, že sa tu je hlavne ryža. Ale v indických karí jedlách sa používajú aj zemiaky. Rovnako zaujímavé, ako pozorovať zber zemiakov bolo aj sledovať spôsoby dopravy. A videli sme aj prácu s bambusom, ktorý sa tu používa hlavne pri stavbách na vybudovanie lešenia.

Skládka dreva priamo pri ceste v dedine. (Lubo Repka)

Ráno predtým, ako sa pustia do práce. (Lubo Repka)

Matky odvedú deti do školy. Tie sa mimochodom od zajtra zatvárajú kvôli koronavírusu. (Lubo Repka)

Zemiakové pole. (Lubo Repka)

Zber zemiakov je v plnom prúde. (Lubo Repka)

Nabalia sa do vriec po 75 kilov. (Lubo Repka)

Áno, to 75-kilové vrece treba ručne naložiť na nákladné auto. (Lubo Repka)

Už sa vezú. (Lubo Repka)

Ale pozrite sa, to nie je auto, ale upravená motorka. (Lubo Repka)

A toto je asi upravený traktor. V Bangladéši nie je nič nemožné. (Lubo Repka)

Veľké bambusové palice. (Lubo Repka)

Tu je asi ich prekládka. (Lubo Repka)

Treba ich očistiť, orezať a potom dopraviť tam, kde treba. (Lubo Repka)

Používajú sa ako lešenie na stavbách, alebo sa z nich robí nábytok. (Lubo Repka)

Zatiaľ naprázdno, ale to asi nebude dlho. Každé vozidlo, nech je akékoľvek, sa tu plne vyťaží. (Lubo Repka)

Ruch na ulici. (Lubo Repka)

Bicyklový nákladiak. (Lubo Repka)

Tento pán musí dávať pozor, aby sa mu brada nezaplietla do reťaze. (Lubo Repka)

Čakanie na klientov sa lepšie zvláda vo dvojici. (Lubo Repka)

Dvojzáprah. (Lubo Repka)

Tu sa prepravuje niečo tekuté, nestihol som zistiť čo. (Lubo Repka)

Nový nábytok. (Lubo Repka)

Tomu sa povie dobre naložená kára. (Lubo Repka)

Kusumba Mosque. (Lubo Repka)

Mešita v Kusumbe. (Lubo Repka)

Nad vchodom si urobili úľ divoké včely. (Lubo Repka)

Lietali si tam veselo nad hlavami veriacich a tí si ich ani nevšímali. (Lubo Repka)

Vo vnútri mešity. (Lubo Repka)

Vo vnútri mešity. (Lubo Repka)

Vo vnútri mešity. (Lubo Repka)

Vo vnútri mešity. (Lubo Repka)

Jeden mihráb. (Lubo Repka)

Druhý mihráb. (Lubo Repka)

Detail výzdoby mihrábu. (Lubo Repka)

Včely si síce domáci vôbec nevšímali, ale zato nás si hneď všimli a fotenie nemalo konca.

Najprv sa nesmelo odvážila jedna... (Lubo Repka)

Potom sa pridali ďalšie... (Lubo Repka)

Potom ešte ďalšie dievčatá... (Lubo Repka)

Potom už aj chalani... (Lubo Repka)

Už sú tu všetci? (Lubo Repka)

Ešte nie, chýbal pán učiteľ. (Lubo Repka)

Tak už sme komplet. (Lubo Repka)

Cesta pokračuje, vidíme ďalšie ryžové polia. (Lubo Repka)

A na nich pracujú aj voli. (Lubo Repka)

Stretávame autobus. (Lubo Repka)

Na jeho streche veselí školáci. Zajtra začínajú prázdniny. (Lubo Repka)

Zdravíme cudzincov. (Lubo Repka)

Rikša s klientom. (Lubo Repka)

Školáčky, kamošky. (Lubo Repka)

Pestré oblečenie. Ženy nezahalené... (Lubo Repka)

Aj zahalené. (Lubo Repka)

Mobil pri uchu ako všade na svete. (Lubo Repka)

Ideme trochu do kopca. (Lubo Repka)

Paharpur Mahavihara (Ruins of the Buddhist Vihara at Paharpur), alebo po slovensky ruiny budhistického kláštorného mesta Mahavihara sú UNESCO chránenou budhistickou pamiatkou. Budhizmus bol pôvodne skôr filozofický systém ako náboženstvo. Cieľom jeho učenia bolo vniesť harmóniu do medziľudských vzťahov a previesť ich cez nástrahy ľudského utrpenia prostredníctvom morálnych zásad. K tomu boli formulované štyri vznešené pravdy. 1. Život je strasť, duševné trápenie. Všetko v živote je pominuteľné, preto sme od narodenia do smrti vystavený utrpeniu. 2. Utrpenie vychádza z našich túžob a prianí dosiahnuť niečo, vlastniť veci, byť slávny. Túto túžbu nevieme naplniť, lebo nikdy nemáme dosť. 3. Tejto neuhasínajúcej túžby sa ale môžeme zbaviť. Existuje cesta, ktorá nám pomôže a tou je učiť sa a zdokonaľovať sa, zbavovať sa nevedomosti a vedome ovládať svoje túžby a priania. 4. Zánik utrpenia sa dá dosiahnuť. Jeho dosiahnutím človek preruší večný kolobeh prevteľovania a znovuzrodenia a duša sa už nikdy nebude musieť vrátiť do života plného utrpenia, ale ostane v nirváne, stave absolútnej blaženosti.

Prvý známy človek, ktorý takýto stav dosiahol bol princ Gautama Siddhártha. Stal sa z neho Budha, preto sa toto učenie nazýva budhizmom. Zomrel v roku 543 pred našim letopočtom a tak rok 2020 je podľa budhistického kalendára rokom 2563.

Po jeho smrti vznikli dve hlavné školy, ktoré vyučovali jeho cestu k nirváne. Z nich vznikli dva prúdy, ktoré poznáme aj teraz. Théravádsky budhizmus, ktorý učí klasickú cestu k nirváne, po ktorej dosiahnutí sa cyklus prevteľovaní uzatvára. Mahájánový budhizmus učí to isté, ale priznáva Budhovi po dosiahnutí nirvány právo nového prevtelenia, obetovať vlastný dosiahnutý úspech a vrátiť sa do života, aby pomohol aj ostatným vymaniť sa z cyklu znovuzrodenia. V novom živote sa stane bódhisattvom, nemusí sa už starať o svoju spásu, takže má viac času na pomoc druhým. Príkladom v súčasnosti žijúceho bódhisattvu je tibetský dalajláma.

V Bengálsku sa vyznával mahájánový budhizmus. Aj kláštorný komplex, ktorého ruiny sme navštívili patril k tomuto smeru. Vznikol asi v 7. storočí a pretrval až do 12. storočia. Komplex bol svojim spôsobom dokonalým intelektuálnym centrom a svojou architektúrou sa stal vzorom pre mnoho ďalších kláštorov široko-ďaleko, od susedného Mjanmarska (Bagan, pagoda Shwedagon), Thajska (Wat Arun) Kambodže (Angkor Wat) alebo Borobudur v Indonézii. A to som spomenul iba tie, ktoré som už navštívil.

Okolo centrálneho chrámu sa nachádzali ďalšie drobné stavby, ktoré slúžili tu žijúcim mníchom a žiakom na ubytovanie, výučbu a bežný život. Bolo ich 177, aspoň zatiaľ objavených.

Hlavný chrám má tri terasy a hlavná stavba dosahuje výšku takmer 24 metrov nad úroveň terénu. Okolo celého chrámu sa ťahá terakotová výzdoba, ktorá je z časti originálna a z časti ju tvoria repliky. Tieto plastiky sú krásnym príkladom prepletania hinduizmu s budhizmom, čo sa stalo pre neskoršie obdobie typickým pre všetky krajiny juhovýchodnej Ázie. Jedine v Japonsku sa budhizmus uchoval takmer vo svojej čistej podobe, samozrejme ale tiež ovplyvnený šintoizmom. Je to asi preto, že samotný budhizmus nebol nikdy vyhranený proti niečomu, ale naopak, vždy otvorený a priateľský voči všetkému novému.

UNESCO chránená pamiatka. (Lubo Repka)

Ruiny budhistického kláštorného mesta. (Lubo Repka)

Hlavný chrám má tri terasy. (Lubo Repka)

Aj domáci sem radi chodia, veď je to hlavne ich história. (Lubo Repka)

Fotka na pamiatku. (Pamela Repková)

Kozy nemôžu chýbať ani tu. (Lubo Repka)

Starajú sa o trávnik. (Lubo Repka)

Bangladéšske dievčatá sa radi pekne obliekajú. (Lubo Repka)

Hlavný chrám dosahuje výšku 24 metrov. (Lubo Repka)

Impozantná stavba zo siedmeho storočia. (Lubo Repka)

Terakotové obkladačky. (Lubo Repka)

Terakotové obkladačky. (Lubo Repka)

Terakotové obkladačky. (Lubo Repka)

Terakotové obkladačky. (Lubo Repka)

Terakotové obkladačky. (Lubo Repka)

Terakotové obkladačky. (Lubo Repka)

Terakotové obkladačky. (Lubo Repka)

Terakotové obkladačky. (Lubo Repka)

Terakotové obkladačky. (Lubo Repka)

Terakotové obkladačky. (Lubo Repka)

Terakotové obkladačky. (Lubo Repka)

Pri pohľade na túto tehlovú stavbu si spomeniem na tehlové fabriky, ktoré sme videli počas plavby po riekach. (Lubo Repka)

Je to úplne iný pocit stáť na otvorenom priestranstve pred budhistickým chrámom, ako byť vo vnútri jedného z nich. (Pamela Repková)

Toto spojenie s prírodou mi pripadá viacej budhistické, ako sa klaňať soche. (Lubo Repka)

Pomaličky odchádzame a stále sa obzerám. (Lubo Repka)

Vôbec netuším, čo bolo vnútri. (Lubo Repka)

Tá obloha k tomu pasuje. (Lubo Repka)

Chodenie po týchto múroch by som zakázal. (Lubo Repka)

Okolo kláštora boli ďalšie drobné stavby, v ktorých prebiehal bežný život osadenstva kláštora. (Lubo Repka)

Tu si uvedomujem, že to bolo kláštorné mesto. (Lubo Repka)

Táto krásne udržiavaná záhrada patrí ku kláštornému komplexu. (Lubo Repka)

Nie je tu veľa ľudí, ale tí čo sa tu nachádzajú sa tu všetci fotia. (Lubo Repka)

A my sa opäť fotíme s nimi. (Lubo Repka)

Ešte jedno obzretie. (Lubo Repka)

A ešte jedna fotka s turistickou políciou. (Lubo Repka)

V uličke pred kláštorným komplexom. (Lubo Repka)

Kováči pri práci. A už sme zase na ceste. Zastavili sme sa v kováčskej dielni. (Lubo Repka)

Kováčske výrobky pre farmárov. (Lubo Repka)

Hneď vedľa pani pletie košíky. (Lubo Repka)

Nakoniec z toho bude kôš na ryžu. (Lubo Repka)

Vegetariánsky obed niekde cestou. (Lubo Repka)

Takáto príloha uhoriek so štipľavými papričkami sa podáva ku každému jedlu. (Lubo Repka)

Malé, pečené zemiaky, boli výborné. (Lubo Repka)

Túto papričku som si kúpil ešte niekde na tom plávajúcom trhu. Ostala mi posledná. (Lubo Repka)

Ľudia krajiny Bangladéš. (Lubo Repka)

Ľudia krajiny Bangladéš. (Lubo Repka)

Ľudia krajiny Bangladéš. (Lubo Repka)

Ľudia krajiny Bangladéš. (Lubo Repka)

Ľudia krajiny Bangladéš. (Lubo Repka)

Ľudia krajiny Bangladéš. (Lubo Repka)

Ľudia krajiny Bangladéš. (Lubo Repka)

Bangladéšske tuk-tuky. (Lubo Repka)

Jedno z nezvyčajných zastavení. Sme na trhu s kozami. Ľudia tu priviezli svoje zvieratká, aby ich predali a čudujú sa, čo tu títo dvaja idú kúpiť? Svietime medzi nimi a ich kozami ako včerajší spln mesiaca.

Na trhu s kozami. (Lubo Repka)

Na trhu s kozami. (Lubo Repka)

Na trhu s kozami. (Lubo Repka)

Na trhu s kozami. (Lubo Repka)

Na trhu s kozami. (Lubo Repka)

Na trhu s kozami. Naše tiene kozy nerozrušili. (Lubo Repka)

Na trhu s kozami. (Lubo Repka)

Kozy a ovečky. (Lubo Repka)

Kožušinky majú plné prachu. (Lubo Repka)

Kozy sme síce nerozrušili, ale zato domáci boli z nás riadne nervózni. (Lubo Repka)

Všetci upierali pohľady len na nás. (Lubo Repka)

Ak sa chcete cítiť ako hviezda, choďte na kozí trh do Bangladéšu. (Lubo Repka)

Toľko fanúšikov nemá ani Lady Gaga. (Lubo Repka)

Len cez cestu ďalší trh, tentokrát so zemiakmi. (Lubo Repka)

Vrecia už sú označené, neviem či značkou predajcu alebo kupujúceho. (Lubo Repka)

Doviezli ďalšie zemiaky. (Lubo Repka)

Ešte kúsok ďalej trh s kravami. (Lubo Repka)

Toto bol silný zážitok, ale cítili sme, že tento dav sa nás obáva. Šírili sa totiž správy o pribúdajúcich ochoreniach na koronavírus a my ako cudzinci sme pre nich boli možní nositelia vírusu. Uvedomovali sme si to, a tak sme radšej nastúpili do auta a pokračovali v našej ceste.

Náš pôvodný plán predpokladal, že sa v tejto fáze presunieme do mesta Bogura, kde sa ubytujeme a ráno budeme pokračovať v prehliadke archeologických vykopávok mesta Pundranagar. V skutočnosti sme si ho pozreli ešte v ten istý deň a ubytovali sme sa až za súmraku. Predstavte si, že sme tak urobili a dovoľte mi dorozprávať túto časť našej cesty až v ďalšom článku. Tento už sa mi aj tak zdá veľmi dlhý a nechcem vás unudiť ani unaviť. Tak sa už len pozrime do nášho hotela v meste, resp. pri meste Bogura, lebo to bol najlepší hotel z celého nášho bangladéšskeho putovania.

Konečne riadna kaviareň. (Lubo Repka)

Cítime sa ako v Taliansku. Kávička bola vynikajúca. (Lubo Repka)

Heliport naznačuje, že sme naozaj v luxusnom rezorte. (Lubo Repka)

Hotel samotný to potvrdil. Všade nám merali teplotu. (Lubo Repka)

Moderná stavba s veľkými, sklenenými oknami. Tá izba v rohu na treťom poschodí bola naša. (Lubo Repka)

Večer sme si išli dať ešte jednu kávu. (Lubo Repka)

Bez toho, aby som mu chcel robiť reklamu, musím uviesť jeho meno. Volal sa Momo Inn, ale nebol to iba obyčajný hotel. Bol to skôr zábavný a rekreačný komplex, do ktorého areálu chodili aj domáci z mesta Bogura. Prvýkrát sme mali možnosť si dať dobrú kávu, čo sme využili hneď dvakrát. V hoteli bol dokonca bar pre cudzincov, kde sme si manželka dala pohárik prosecca a ja niekoľko pohárikov whiskey.

Po dlhom čase v bare. (Pamela Repková)

Dlho sme ale nevydržali, lebo tam bolo nafajčené ako v ópiovom kutlochu.

Lubo Repka.