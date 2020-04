Bangladéš. Časť 6.: Na miestach, ktoré vraj osobne navštívil Budha.

Pokračujeme v našej ceste Bangladéšom a jeho históriou aj súčasnosťou. Ideme si pozrieť archeologické vykopávky mesta Pundranagar.

Govinda Bhita sú archeologické vykopávky dvoch budhistických chrámov v archeologickom objekte Mahasthan Garth. Starší na západnej strane bol pravdepodobne vybudovaný v 6. storočí a novší, ktorého ruiny sú na východnej strane areálu bol vybudovaný asi v 11. storočí na troskách toho predchádzajúceho. Obidva chrámy boli kedysi vybudované na brehu rieky Karatoya, ktorá je dnes už len riečkou.

Govinda Bhita. (Lubo Repka)

Govinda Bhita. (Lubo Repka)

Kedysi veľká rieka je dnes úrodnou pôdou a samotná rieka iba pomalou riečkou. (Lubo Repka)

Govinda Bhita. (Lubo Repka)

Govinda Bhita. (Lubo Repka)

Ďalšími vykopávkami v Mahasthan Garth sú 2 500 rokov staré pozostatky mesta Pundranagar. Je to najstaršie a najväčšie mesto starobylého Bengálska. Bolo chránené múrom z blata a tehál, ktorý bol dlhý zo severu na juh 1525 metrov a od západu na juh 1370 metrov. Vysoký bol 5 metrov. Okrem múrov mesto chránila aj rieka Karatoya. V okolí mesta bolo ešte niekoľko iných osídlení, čo napovedá, že sa jednalo o hlavné mesto veľkej ríše. Známy čínsky pútnik Hwen Tsang mesto navštívil v rokoch 639 až 645. Zmieňuje sa o uliciach, jazerách a záhradách bohatého a silného mesta. Vo svojej správe uvádza, že mesto kedysi navštívil samotný Budha Gautama Siddhartha a tri mesiace tu prednášal svoje nové učenie. V meste sa podľa neho nachádzalo 20 budhistických kláštorov s viacej ako 3 000 mníchmi. Archeologickými vykopávkami sa dokázalo, že mesto prosperovalo od 4. storočia pred našim letopočtom až do 12. storočia našej doby.

Hradby mesta Pundranagar. (Lubo Repka)

Hradby mesta Pundranagar. (Lubo Repka)

Hradby mesta Pundranagar. (Lubo Repka)

Hradby mesta Pundranagar. (Lubo Repka)

Keď stretnete domácich, nestačí sa pozdraviť, musíte si urobiť aj spoločnú fotku. (Abdul Azim)

Je ťažké si tu predstaviť nejaké starobylé mesto. (Lubo Repka)

Ako to tu asi vyzeralo pred 2 500 rokmi? (Lubo Repka)

Naozaj tu pôsobil Budha? (Lubo Repka)

Už vtedy sa tu stavalo z tehál? (Lubo Repka)

Trošku mi to pripomína niektoré vykopávky na Devíne. (Lubo Repka)

Ako vyzerali samotné stavby si môžeme len predstavovať. (Lubo Repka)

Budovy, ktoré mali takéto základy museli byť veľké a významné. (Lubo Repka)

Tieň histórie? Nie, to je môj tieň súčasnosti. (Lubo Repka)

O dobrý stav trávniku sa stará táto zamestnankyňa múzea, len za stravu. (Lubo Repka)

Mesto objavil v roku 1879 britský archeológ škótskeho pôvodu Sir Alexander Cunningham. Pôvodne slúžil v armáde ako vojenský inžinier, neskôr prejavil záujem o archeológiu a bol menovaný hlavným archeológom Indie. Napísal niekoľko kníh a viedol rozsiahle vykopávky po celej Indii, do ktorej vtedy patrilo aj Bengálsko. Vďaka nemu sa teraz nachádzajú všetky najznámejšie poklady dávnej Indie v Britskom múzeu.

Gokul Medh je ďalšie archeologické nálezisko nachádzajúce sa iba asi tri kilometre od vykopávok mesta Pundranadar. Je to vlastne násyp, ktorý slúžil ako vyvýšenina, na ktorej stál hinduistický chrám venovaný bohovi Šivovi.

Gokul Medh. (Lubo Repka)

Tento umelý násyp, podnož kláštora, sa skladal zo 172 menších buniek, stavieb zabudovaných do zeme a vyplnených hlinou. Zoradené boli tak, aby postupne stúpali do výšky, pričom sa vzájomne podopierali, aby násyp bol stabilný a pevný. Na jeho vrchole bola postavená stúpa, ktorej pôdorys doteraz vidno. Študenti sa okolo neho zhromaždili a pán učiteľ im podával výklad. Decká si tento výlet užívali a my sme boli jeho spestrením.

Stavba pochádza pravdepodobne zo 6. alebo 7. storočia. Naznačujú to niektoré nálezy keramických úlomkov, ktoré boli časovo zaradené do tohto obdobia. Vrchol takto vytvoreného podstavca má 5 metrov. Tu bol následne vybudovaný chrám alebo stúpa, ktorý bol ale z dreva a tak sa nezachoval. Vidno je len jeho kamenný pôdorys. V jeho strede sa nachádza kamenná doska, okolo ktorej je 12 menších dier a jedna v strede, ktorá je väčšia. V tej strednej sa našiel úlomok alebo plátok zlata, pochádzajúci z reliéfu ležiaceho býka, čo naznačuje, že chrám bol venovaný Šivovi.

Na cestičke ku Gokul Medh. (Lubo Repka)

Na kopec môžete bez obmedzení vyliezť. (Lubo Repka)

Už tam lezieme aj my. (Lubo Repka)

Ten pán v bielej čapici je učiteľ. (Lubo Repka)

Okrem žiakov sú tu aj bežní domáci turisti. (Lubo Repka)

A k tomu my dvaja Európania. (Lubo Repka)

Robia si spoločnú fotku. (Lubo Repka)

A potom aj s nami, teda s Pamelou. (Lubo Repka)

Ale príde aj moja chvíľka slávy. (Pamela Repková)

Takže zase obvyklé fotenie. (Lubo Repka)

Podarila sa mi aj takáto svojka. (Lubo Repka)

Tak toľko na doplnenie predchádzajúceho článku a teraz pokračujeme ďalej smerom na Dháku. Cestou sme ale samozrejme videli ešte mnoho, mnoho zaujímavých vecí. Tak poďme po poriadku, lepšie povedané fotka po fotke.

Trh s hydinou. (Lubo Repka)

V tých prútených košoch sú sliepky. (Lubo Repka)

Aj keď len prechádzame okolo, aj tak vzbudzujeme pozornosť. (Lubo Repka)

Vyzerá to na ďalší trh s domácimi zvieratami. (Lubo Repka)

Kozy, ovce a kravy na predaj. (Lubo Repka)

Okrem toho zelenina. (Lubo Repka)

Navaratna Temple bol postavený medzi rokmi 1704 až 1728 za vlády chána Nawab Nursid. Pôvodná terakotová výzdoba zmizla nenávratne preč, ale čo zostalo, to sa snažia reštaurátori zachrániť. Jeden z nich prerušil prácu a venoval sa nám. Previedol nás celým chrámom a poukazoval nám veci, na ktorých pracujú. Dávajú do poriadku nielen fasádu, ale aj vnútorné dekorácie. Potom sme sa museli zapísať do knihy návštev a išli sme do neďalekého bufetu na čaj.

Navaratna Temple. (Lubo Repka)

Navaratna Temple. (Lubo Repka)

Navaratna Temple. (Lubo Repka)

Navaratna Temple. (Lubo Repka)

Navaratna Temple. (Lubo Repka)

Navaratna Temple. (Lubo Repka)

Navaratna Temple. (Lubo Repka)

Navaratna Temple. (Lubo Repka)

Pri pití čaju som požiadal o spoločnú fotku s týmto sympatickým starým pánom. Keď videl, že sa ideme spoločne fotiť, pozdravil vás tam na Slovensku spojením rúk dlaňami k sebe. (Pamela Repková)

Ach, tie oči zvedavé. (Lubo Repka)

Most Bangabandhu alebo aj Jamuna Multipurpose Bridge bol otvorený v júni roku 1998. Po dĺžke meria 5 630 metrov a zabezpečuje nielen cestnú dopravu, ale aj železničnú cez rieku Brahmaputra, ktorá sa v Bangladéši volá Jamuna. Okrem toho most nesie v sebe potrubie na prepravu plynu, elektrické kolektory a telekomunikačné káble. Je teda naozaj multifunkčný. Postavila ho kórejská firma Hyunday Engineering and Construction. V roku 2008 sa na moste objavili trhliny, ktoré donútili prevádzkovateľa mosta znížiť, resp. limitovať cestnú dopravu po moste, aby sa znížilo jeho zaťaženie. Vláda sa ale ešte stále rozhoduje, či podá na firmu Hyunday žalobu.

Ideme po moste Bangabandhu, ktorý nesie meno zakladateľa moderného Bangladéšu. (Lubo Repka)

Po moste práve ide vlak. (Lubo Repka)

Je dlhý vyše 5 kilometrov. (Lubo Repka)

Tu sme si urobili aj spoločnú svojku. (Pamela Repková)

Po nejakej chvíli sme za mostom odbočili z hlavnej cesty, aby sme si pozreli dedinu, v ktorej sa vyrábajú, farbia a šijú vlnené látky. Teda textilná výroba ala Bangladéš.

Plne naložený bicykel. (Lubo Repka)

Plne naložený obchod. (Lubo Repka)

Módny návrhár. (Lubo Repka)

A jeho modelky. (Lubo Repka)

Stroje sú v plnej prevádzke, aj keď je piatok, teda sviatok. (Lubo Repka)

Aj tu sa pracuje naplno. (Lubo Repka)

Tak tu je dnes voľný deň. (Lubo Repka)

Zafarbené látky sa sušia na slnku. (Lubo Repka)

Kotol s červenou farbou. Červená je veľmi populárna. (Lubo Repka)

Farbiareň. (Lubo Repka)

Na moju radosť pokračujeme po bočných uličkách ďalej po vidieku. Azim má ešte asi niečo v pláne, čo by nám ukázal. Nič sa nepýtam a spolieham sa na neho. Zatiaľ všetko, čo nám ukázal z vlastnej iniciatívy stálo za to. Sprievodcu už robí 15 rokov. Vraví, že klientov si najprv otestuje, aby zistil o čo majú záujem a potom prispôsobí program tomu, aby videli čo najviacej z bežného života ľudí v Bangladéši. Samozrejme popri povinných zastávkach, ako sú historické mešity a archeologické vykopávky.

Vystúpili sme z auta a kráčame pomedzi ryžové polia. (Lubo Repka)

Nikdy som si nemyslel, že ryža, keď rastie je taká pôvabná. (Lubo Repka)

A opäť si uvedomujem aj tú ťažkú prácu, ktorá je spojená s jej pestovaním. (Lubo Repka)

Nakukli sme do jedného dvora. Vpravo v rohu sú ustajnené kravičky. (Lubo Repka)

Na boku vo dvore rikša. (Lubo Repka)

A tu táto pani je domáca. Trošku sa čuduje nečakanej návšteve, ale potom nám ochotne predvádza, čo práve robí. (Lubo Repka)

Asi dcéra alebo nevesta. Bola tiež zvedavá. (Lubo Repka)

Ďalej na ulici stavajú dom. Konečne vidíte, na čo ten bambus slúži. (Lubo Repka)

A ideme ďalej, toto nebolo všetko. (Lubo Repka)

Naľavo aj napravo samé ryžové polia. (Lubo Repka)

Okolo nás beží chlapec. Asi nesie zvesť o čudných cudzincoch, čo si všetko obzerajú a fotia. (Lubo Repka)

Kúpeľ v prachu. (Lubo Repka)

Odpočinok v prachu. (Lubo Repka)

Len tak si ležať na ulici, to je pohoda. (Lubo Repka)

Jack fruit alebo chlebovník obyčajný. (Lubo Repka)

Z kvetu sa vyvinie plod, ktorý môže vážiť aj 50 kilogramov. (Lubo Repka)

Rastie takto priamo z kmeňa na malom výhonku. (Lubo Repka)

Zber zrelej ryže. (Lubo Repka)

Ryža sa suší na dvore. (Lubo Repka)

Táto pani ju opeká a robí z nej ryžové pukance. (Lubo Repka)

Alebo sa balí a expeduje na predaj. (Lubo Repka)

Malebný domček uprostred džungle. (Lubo Repka)

Vlnitý plech sa používa ako základný stavebný materiál. (Lubo Repka)

Stánok s občerstvením. Vypukaná ryža. (Lubo Repka)

Okorenená bylinkami a čili papričkami chutila znamenite. (Lubo Repka)

Chalúpka. (Lubo Repka)

Ideme do dvora. (Lubo Repka)

Zátišie s bicyklom. (Lubo Repka)

Vidiecka romantika. (Lubo Repka)

Za dedinou džungľa. (Lubo Repka)

Sme naspäť na hlavnej ceste. Vidím už po niekoľkýkrát predajňu Baťa a nedá mi, opýtať sa na značku Baťa v Bangladéši. Dostávam jednoznačnú odpoveď. Bata je synonymom pre topánky v Bangladéši. Firma tu má 260 predajní roztrúsených po celej krajine v 63 mestách. Má tu aj dve továrne a to v meste Tongi a v meste Dhamrai. Jej podiel na trhu topánok v Bangladéši sa odhaduje na 70%.

Predajňa siete Bata. (Lubo Repka)

Ako sa blížime naspäť k mestu Dháka pribúda počet ľudí aj áut, doprava hustne a my sa predierame po vybitých cestách medzi novostavbami a rozostavanými budovami k nášmu hotelu.

Zase čerpáme, tentokrát benzín. (Lubo Repka)

Pohľad z okna autobusu. Vidím mu to na očiach, aj z neho bude raz cestovateľ. (Lubo Repka)

Ľudia a ruch na uliciach Bangladéšu. (Lubo Repka)

Ľudia a ruch na uliciach Bangladéšu. (Lubo Repka)

Ľudia a ruch na uliciach Bangladéšu. (Lubo Repka)

Ľudia a ruch na uliciach Bangladéšu. (Lubo Repka)

Ľudia a ruch na uliciach Bangladéšu. (Lubo Repka)

Ľudia a ruch na uliciach Bangladéšu. (Lubo Repka)

Ľudia a ruch na uliciach Bangladéšu. (Lubo Repka)

Ľudia a ruch na uliciach Bangladéšu. (Lubo Repka)

Ľudia a ruch na uliciach Bangladéšu. (Lubo Repka)

Ľudia a ruch na uliciach Bangladéšu. (Lubo Repka)

Ľudia a ruch na uliciach Bangladéšu. (Lubo Repka)

Ľudia a ruch na uliciach Bangladéšu. (Lubo Repka)

Ľudia a ruch na uliciach Bangladéšu. (Lubo Repka)

Ľudia a ruch na uliciach Bangladéšu. (Lubo Repka)

Ľudia a ruch na uliciach Bangladéšu. (Lubo Repka)

Ľudia a ruch na uliciach Bangladéšu. (Lubo Repka)

Podarilo sa mi dať dokopy aj ďalšie video zo života a práce ľudí krajiny Bangladéš, tak ak máte chuť, pozerajte.

video //www.youtube.com/embed/sn_HSFbfPc0

Na ďalší deň nás čakal náš posledný výlet v Bangladéši a to návšteva čajových plantáží v okolí mesta Sreemangal. A pozreli sme si aj rezerváciu Lawachara National Park, kde žijú ohrození giboni. O tom všetkom vám porozprávam v poslednom blogu z Bangladéša. Uvidíte zase veľa pekných fotiek a možno bude aj video s opicami.

Lubo Repka.