Mjanmarsko časť 4.: Plavba po rieke Irrawaddy

Rieka Irrawaddy, alebo aj Ayeyarwady je najdôležitejšou riekou Mjanmarska. Tečie zo severu na juh a spája vodnou cestou všetky najdôležitejšie mestá Mjanmarska.

Od ústia do Andamanského mora, kde sa nachádza Yangon, cez historické mesto Bagan až do Mandalay a aj ďalej.

Irrawaddy vzniká v severnom Mjanmarsku sútokom dvoch riek. Sú to rieky, ktoré sú v momente svojho spojenia prakticky rovnocenné. Jedna pramení až niekde v Číne na úpätí Himalájí a druhá v horách na severe Barmy. Mali sa volá tá, ktorá pramení v Barme a keď sa spája s riekou N’mai má za sebou asi 320 kilometrov. N’mai prináša vodu z ľadovcov východného Tibetu. Na svojej ceste k sútoku nie je splavná, pretože je divoká a má silný prúd.

Priamo na sútoku týchto dvoch riek, kde vzniká rieka Irrawaddy chcela Barmská vláda postaviť hydroelektráreň Myitsone, ktorá by bola pätnástou najväčšou na svete. Pôvodne mala byť postavená už v roku 2017, ale kvôli protestom bol tento projekt našťastie zatiaľ odložený. Pre Barmáncov je táto oblasť akoby posvätnou, pretože tu vzniká ich najdôležitejšia rieka, bez ktorej by nebola ani Barma Barmou. Na jej postavenie tlačia Číňania, ktorí pripravili projekt a budú ho aj financovať. Elektráreň by potom mala slúžiť hlavne na dodávky elektrickej energie do Číny, iba menšia časť by bola dodávaná na odber do siete Barmy. Ja len dúfam, že k tomu nikdy nedôjde.

Vyplávali sme ešte za súmraku. (Lubo Repka)

O chvíľočku vyjde slnko nad mestom Mandalay. (Lubo Repka)

Na palube sa podávajú raňajky. (Lubo Repka)

Slniečko už vychádza, bude pekný, slnečný deň. (Lubo Repka)

Míňame výletnú loď, ktorá vyzerá byť prázdna. (Lubo Repka)

Toto je obrázok, ktorý budeme vidieť veľmi často. (Lubo Repka)

Budhistické chrámy sú roztrúsené po brehoch rieky. Je ich nespočetne veľa. (Lubo Repka)

Najviacej vody je v rieke v období dažďov, teda v mesiacoch máj až október. K letnej výške hladiny rieky prispieva samozrejme aj topenie ľadovcov. Najmenej vody má vo februári, čo bol mesiac, kedy sme sa tu práve plavili. Rozdiel vo výške hladiny rieky je 9 až 11 metrov.

Na korme, teda vzadu na lodi. (Lubo Repka)

Míňame ďalšiu výletnú loď, v pozadí vidno z lesa vytŕčať vežičky nejakých chrámov. (Lubo Repka)

Pravý breh je viacej kopcovitý. (Lubo Repka)

A preto je aj zalesnený a zastavaný viac ako ľavý breh. (Lubo Repka)

Okrem chrámov vidno aj veľmi pekné obytné budovy. (Lubo Repka)

Rieka prináša do krajiny život. Už v šiestom storočí slúžila ako obchodná cesta na trase Čína-India-Barma. V dvanástom storočí už bola vybudovaná sieť kanálov, ktoré slúžili na zavlažovanie celého údolia a povodia rieky. Tým, že bol k dispozícii dostatok jedla mohla rásť aj populácia. Ako ľudia pribúdali organizovali rozličné štátne útvary, tie zase vedeli lepšie zorganizovať poľnohospodársku výrobu a aj ostatné remeslá, čo zase spätne podporovalo ďalší nárast populácie, ktorá sa potom potrebovala vykynožiť vojnami. Všetko to krásne fungovalo ako všade inde na svete. Takí sme my ľudia.

Sú miesta, ako je aj toto, kde je jeden chrám na druhom. (Lubo Repka)

Biely budhistický chrám. (Lubo Repka)

Tento je zase celý pozlátený. (Lubo Repka)

Tento kopec bol naozaj jeden z najkrajších. (Lubo Repka)

Pre mňa neznáma pagoda na brehu rieky Irrawaddy. (Lubo Repka)

Akoby tu boli nasadené. (Lubo Repka)

Ja som ich napočítal šesť, a vy? (Lubo Repka)

Alebo sedem? (Lubo Repka)

Toto nie sú stále tie isté, bolo ich tu okolo Mandalay veľa, ale postupne ubúdali. (Lubo Repka)

Až do roku 1934 neexistoval žiadny most cez rieku Irrawaddy. V roku 1934 bol Angličanmi vybudovaný 1203 metrov dlhý most, ktorý dostal meno Ava. Nachádzal sa totiž pri meste Inwa, tesne pod mestom Amarapura a 11 kilometrov od mesta Mandalay. Tento most bol počas Druhej svetovej vojny zničený samotnými Britmi, keď utekali pred Japoncami.

Most bol obnovený až v roku 1954, ale veľmi rýchlo sa ukázalo, že nemá dostatočnú kapacitu. V roku 2008 bol preto hneď vedľa neho postavený nový most. Bežne ich ľudia volajú starý a nový most, ale ten nový sa oficiálne volá Yadanabon Bridge. Vedie po ňom štvorprúdová diaľnica a dva chodníky pre peších. Má dĺžku 1711 metrov.

Ten s oblúkmi je Yadanabon, teda nový most a za ním je starý most. (Lubo Repka)

Yadanabon Bridge. (Lubo Repka)

Medzi dvoma mostami. (Lubo Repka)

Sme pod starým mostom. (Lubo Repka)

Nie som schopný tie pagody identifikovať, ale táto je trošku iná ako tie predchádzajúce. (Lubo Repka)

Malé loďky dávajú živobytie, aj keď táto nie je až taká malá. (Lubo Repka)

Rybársky čln. (Lubo Repka)

Skromné domčeky popri brehu rieky. (Lubo Repka)

Remorkér. (Lubo Repka)

Je plne naložený, čo tu je samozrejmosť. Naložiť koľko sa dá. (Lubo Repka)

Rybári spolupracujú. (Lubo Repka)

Zrejme to bude mať nejaké výhody, hoci ja by som povedal, že loviť čo najďalej od ostatných bude výhodnejšie. (Lubo Repka)

Toto je ľavá strana brehu. (Lubo Repka)

Je rovinatejší a viacej sa hodí na poľnohospodárske účely. (Lubo Repka)

Voda je teraz nízko, ale čo robia, keď príde veľká voda? (Lubo Repka)

Typický čln pre túto časť sveta. (Lubo Repka)

Dočasná osada? (Lubo Repka)

Chrámy sú aj na tejto strane rieky. (Lubo Repka)

Pripadá mi to tak, že keď chrám, tak jeden nestačí. (Lubo Repka)

Z diaľky vyzerajú ako deti, ale to sú všetko dospelí ľudia. (Lubo Repka)

Sem-tam vidno aj neobývané časti. (Lubo Repka)

Tie okamžite obsadia vtáci, vybudujú si tu základňu a konkurujú rybárom. (Lubo Repka)

Niektorí sú viazaní na miesto, iní lietajú na dlhé vzdialenosti. (Lubo Repka)

Keby som vedel lietať, pridám sa k nim. (Lubo Repka)

Tieto oblasti budú určite v období dažďov zaplavené. (Lubo Repka)

Remorkérov stretávame cestou veľmi veľa. (Lubo Repka)

Tento tlačí čln naložený uhlím. (Lubo Repka)

Palicou sa skúma výška vody, aby loď neskončila na suchu. (Lubo Repka)

Niekto z našej lode ich pozdravil a oni s úsmevom odzdravili. (Lubo Repka)

Vytlačiť takú kopu uhlia hore prúdom, na to treba riadnu silu. (Lubo Repka)

Brehy sú tu vyššie, tu asi záplava nehrozí. (Lubo Repka)

Preto si môžu dovoliť bývať úplne na brehu rieky. (Lubo Repka)

Vyzerá to skromne, ale... (Lubo Repka)

To zaparkované auto dáva tušiť, že sa nebudú mať až tak zle. (Lubo Repka)

A majú tu zaparkovanú aj jachtu. (Lubo Repka)

Z mesta Mandalay do mesta Bagan je to po rieke asi 200 kilometrov. Z Mandalay sme vyrazili o siedmej ráno a v Bagane sme pristáli o šiestej večer. Cesta prebiehala veľmi pokojne, až dôstojne. Stále bolo na čo pozerať. V cene sme mali aj obed a bol tu aj bar, takže nebol problém dať si pivo, čaj alebo kávu.

Cestou sme jedenkrát stáli. To bolo magické, pretože sme navštívili dedinku na brehu rieky, ktorá si asi už po stáročia žije svojim životom. Mohli sme sa po nej prechádzať, fotiť si čo sme chceli a aj domáci sa s nami radi fotili. Mali sme ale zakázané im dávať peniaze, aby sme im nenarušili ich zvyky a harmóniu života. Bolo nám povedané, že lodná spoločnosť im pomáha a že tá pomoc je už zahrnutá v cene. Zdalo sa mi to veľmi rozumné. Kde to bolo a ako sa tá dedinka volala vám neprezradím. Čo nevieš, nepovieš.

Ale teraz sa blížime k osade, ktorú si pozrieme bližšie. (Lubo Repka)

Za vyvýšeným brehom sú polia. (Lubo Repka)

Tento prístav využijeme na zakotvenie. (Lubo Repka)

Naša loď. (Lubo Repka)

Rybári na love. (Lubo Repka)

Cestou do dediny vidíme aj domáce zvieratá. (Lubo Repka)

Tak možno to predtým nebolo domáce zviera, ale tieto už určite sú. (Lubo Repka)

Sme v dedine. (Lubo Repka)

Typická hospodárska budova. (Lubo Repka)

Tomuto dosť dobre nerozumiem, jeden dom na koloch, akoby rátal s vysokou vodou a druhý si v pohode sedí na zemi? (Lubo Repka)

Najdôležitejší miestni ľudkovia už nás čakajú. (Lubo Repka)

Domáce zvieratká sú súčasťou života dedinčanov. (Lubo Repka)

Všetci tu žijú spoločne a jeden druhému pomáhajú. Aj tá krava to vie, že to tak musí byť. (Lubo Repka)

Hospodársky dvor. Nie, to nie fotka z Hornej-dolnej na juhu Slovenska, to je z Mjanmarska. (Lubo Repka)

Drevo na kúrenie bude treba ešte porúbať. (Lubo Repka)

Dcéra na vydaj s takýmto domom, kto sa hlási? (Lubo Repka)

Ale možno aj tento má doma nejakú dcéru na vydaj. (Lubo Repka)

Dvor úhľadne upravený a čistý. (Lubo Repka)

Tekvice do miestnej súťaže o najväčšiu dyňu. (Lubo Repka)

Vesničko má středisková. (Lubo Repka)

Trošku si oddýchnem, čo na mňa tak pozeráte? (Lubo Repka)

Ešte portrét do pasu, keby náhodou chcela vycestovať. (Lubo Repka)

Poďme sa na nich pozrieť, vraví sestra bratovi. (Lubo Repka)

Slama pre domáce zvieratá. (Lubo Repka)

Kravička má teliatko, tak si potrebuje vypiť. Keď ju vidím aj mňa smädí, keď prídeme na loď dám si pivo. (Lubo Repka)

Vidím detské prádlo, teším sa na stretnutie s miestnymi šarvancami. (Lubo Repka)

A už sú tu. (Lubo Repka)

A ďalší. (Lubo Repka)

Len si nás foťte, mamina povedala, že môžete. (Lubo Repka)

Vy ste nejakí čudní, odkiaľ ste? Zo Slovenska? To je kde? Ďaleko. (Lubo Repka)

Give me five. To si spomínam na jedného malého černoška na ostrove Maurícius. Aj ten mi povedal „give me five". Tak som mu ťapol po ruke a on že nie takto, give me five dolar. (Lubo Repka)

Tak títo boli spokojní aj s ťapnutím rukou. (Lubo Repka)

Líčka natreté na bielo, to už poznám z Mandalay. Tam som sa aj ja nechal pomaľovať. (Lubo Repka)

Mama niečo varí na obed. Vonia to vynikajúco. (Lubo Repka)

Slamené klobúky všetkých veľkostí. (Lubo Repka)

Našiel som aj také úplne malé, kúpil som dva, lebo vtedy som mal ešte len dve vnučky. (Lubo Repka)

Samozrejme, že majú aj sliepočky a kuriatka. (Lubo Repka)

Neviem teraz, či to bol plot alebo sušiareň prádla. (Lubo Repka)

Svine sa majú všade na svete najlepšie. (Lubo Repka)

Opúšťame dedinu, ktorá bola naozaj čarovná. Miestni rybári nám mávajú. (Lubo Repka)

Tu je krásne vidno, že tie domčeky sú iba dočasné obydlia, pretože za nimi je vysoký breh a až ten je skutočným brehom rieky. (Lubo Repka)

Život na rieke. (Lubo Repka)

Vodné byvoly. (Lubo Repka)

Alebo sú to kravy? Nie, sú to byvoly, podľa rohov súdim. (Lubo Repka)

Ako Robinson. (Lubo Repka)

Len nie je sám. (Lubo Repka)

Plávajúci hotel. (Lubo Repka)

A toto ja zase plávajúci dom. (Lubo Repka)

Čas na odpočinok na terase lode. (Lubo Repka)

A na to sľúbené pivo. (Pamela Repková)

Ďalším novým mostom je Pakokku Bridge, ktorý sme videli tesne pred mestom Bagan. Je to železničný a cestný most dlhý 3,4 kilometra, najdlhší v Mjanmarsku. Postavený bol v roku 2011. Je súčasťou indicko-mjanmarsko-thajskej diaľničnej magistrály.

Pakokku Bridge. (Lubo Repka)

To je znamenie, že sa už blížime k cieľu našej cesty. (Lubo Repka)

Je to najdlhší most v Mjanmarsku. (Lubo Repka)

V pieskovcovej stene majú svoje úkryty vtáčiky. (Lubo Repka)

Tieto dve hrdličky sa tu tiež schovali. (Lubo Repka)

Už zase pagody. Sme blízko Baganu. (Lubo Repka)

V Bagane je ich vraj dvetisíc. (Lubo Repka)

Koľko si ich stihneme pozrieť? (Lubo Repka)

Mám pocit, že sa nám tu bude páčiť. (Lubo Repka)

video //www.youtube.com/embed/ttzCDEdRlmo

V Bagane sme vystúpili tesne pred západom slnka. Nabudúce teda Bagan a zase veľa, veľa histórie a ešte viacej budhistických chrámov. A k tomu ako bonus neskutočný východ slnka pozorovaný zo strechy pagody.

Lubo Repka.