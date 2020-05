Mjanmarsko časť 6.: Pri jazere Inle

Jazero Inle sa nachádza na území najväčšieho štátu Mjanmarského zväzu, zaberajúceho svojou rozlohou štvrtinu celej krajiny. Je to štát národa Šanov, Shan State.

Svojou plochou jazero nie je celosvetovo mimoriadne významné, má len 116 kilometrov štvorcových. Jeho hĺbka je v dobe sucha niečo okolo 1,5 metra a v období dažďov je to asi 3,7 metra. Významné je svojou biodiverzitou. Žije v ňom 9 druhov rýb, ktoré nežijú nikde inde na svete, je dôležitou „prestupnou stanicou“ pre migrujúce vtáky, žije tu asi 20 druhov slimákov, ktoré nenájdete nikde inde na svete a podobne.

Ešte významnejšie je vo vzťahu k ľuďom, ktorí okolo neho a z neho žijú a ich kultúre. Popri mnohých malých osadách sú na jazero nalepené 4 mestá, z ktorých najdôležitejšie a najväčšie je Nyaung Shwe. Sme síce v štáte Šanov, ale hlavné etnikum obývajúce okolie jazera sú ľudia z prastarého tibeto-barmského kmeňa Intha. My sme to samozrejme nepostrehli, ale vraj hovoria archaickým dialektom barmčiny. Okrem miest mnohí z nich žijú doslova na jazere, kde majú na vode vybudované svoje domy, celé osady ba dokonca niečo ako mestečká.

My sme sa ubytovali v meste Nyaung Shwe na tri noci a opäť sme mali šťastie na hotel. Nielenže mal výbornú polohu, ale mal na streche reštauráciu, z ktorej bol nádherný výhľad na celé mesto. Tam sme aj raňajkovali, keď sme na to mali čas. Hneď v prvý večer sme objavili kúsok za našim hotelom malý nočný trh. Ten sme potom navštívili každý večer, lebo to bolo blízko a páčilo sa nám tam.

Nočný trh či Hard Rock Café? (Lubo Repka)

Grilované mäská všetkého druhu. (Lubo Repka)

Trh nebol veľký, len zopár stánkov. Ale miesta tu bolo viacej, takže zrejme fungoval, ale nie naplno. (Lubo Repka)

Milujeme ázijské polievky. (Lubo Repka)

Niečo ako guacamole. (Lubo Repka)

Prasačinky. (Lubo Repka)

Ryba s bohatým zeleninovým obložením. (Lubo Repka)

Domáci chlieb. (Lubo Repka)

Indický Naan. (Lubo Repka)

A predstavte si, že sú tu dokonca dve vinárstva produkujúce mjanmarské vína. Biele mi nechutili, ale červené boli pitné. (Lubo Repka)

Toto víno bolo naozaj dobré. Podnik vlastnia Barmánci, ale za výrobou stoja nejakí Francúzi. (Lubo Repka)

Stále mi v hlave vŕtala myšlienka na let balónom a tak sme si sadli a pustili sa zisťovať možnosti. A našli sme. Problém bol, že na svojej stránke písali, že objednať si let balónom treba minimálne dva týždne dopredu. Toľko času sme samozrejme nemali, ale povedali sme si, že sa ideme pozrieť priamo do ich kancelárie a opýtame sa. No a napodiv to nebol žiadny problém, alebo lepšie povedané mali sme šťastie. Na zajtrajší let nám akurát ostávajú ešte dve voľné miesta, povedal šéf pilot Angličan Chris. Odrazu sa bolo treba rozhodnúť hneď na mieste a v tomto som špecialista. Zabudol som na obavy a strach a objednali sme sa na ranný let, veď iný sa tento týždeň ani nekonal. Pamela vždy o takomto lete snívala a nikdy neprejavila strach ako ja, takže som sa jej ani nepýtal. Ja nie som žiadny hrdina, adrenalínové zážitky nevyhľadávam. Vzrušení som zažil pri svojom povolaní účtovníka dosť a preto mala obavu, že si to namieste rozmyslím, ako sa už raz stalo pri lete helikoptérou v Miami. Keď som si do nej sadol, pripútal sa podľa inštrukcií pilota a pozrel sa cez sklenený predný panel pod seba, tak som sa zase odpútal a vystúpil s tým, že ja neletím. Doteraz to ľutujem, lebo samozrejme let sa uskutočnil aj bez mojej účasti a aj Pamela aj Jakub si ho užili. Tak ale to len na okraj mojej statočnosti.

Ráno ešte za tmy pre nás prišlo auto a odviezlo nás do prístavu, kde nás už čakal motorový čln a ten nás odviezol na miesto, kde sa potom nafúkal balón a po krátkej inštrukcii sme leteli. Cesta člnom vôbec nebola krátka, trvala viacej ako hodinu a kým vyšlo slnko nám bolo poriadne zima aj napriek dekám, ktoré sme vyfasovali.

Najprv autom a potom člnom dorazili sme na miesto, odkiaľ poletíme. (Lubo Repka)

Už rozbalujú náš balón. (Lubo Repka)

Teraz ho treba nafúkať. (Lubo Repka)

Kôš, v ktorom poletíme. (Lubo Repka)

Balón sa pomaličky plní vzduchom. (Lubo Repka)

Kým sa balón dvíhal zo zeme, my sme mali poradu s inštrukciami, ako sa v koši pod balónom chovať. (Lubo Repka)

Balón je už nafúknutý, môžete letieť. (Pilot nášho balóna Chris.)

A už aj letíme, ani som sa nestihol báť. (Lubo Repka)

Na strach a obavy úplne zabúdam. (Lubo Repka)

Tie výhľady vás proste upútajú, zabudnete na všetko. (Lubo Repka)

Aj svetla už pribúda. (Lubo Repka)

Tu je krásne vidno, ako sú tie domy postavené a usporiadané. (Lubo Repka)

Za dedinou už začínajú role, alebo ako to nazvať. (Lubo Repka)

Sú to vlastne plávajúce zeleninové hriadky. (Lubo Repka)

Dedina je čoskoro za nami, smerujeme nad jazero. (Lubo Repka)

Lány paradajok. (Lubo Repka)

Ale aj inej zeleniny, pardon, rajčiny sú vlastne ovocie. (Lubo Repka)

U nás by sme to volali šopa na hospodárske účely. Tu má akúsi väčšiu romantiku. (Lubo Repka)

Spoza hôr začína svietiť slnko. (Lubo Repka)

Sme nad jazerom. (Chris, pilot of the baloon)

Neviem, či by som letel ešte raz, ale tento let bol skvelým zážitkom na celý život. Leteli sme ponad jazero, vôbec nefúkal vietor a mal som pocit, že sa nič nemôže stať. Pilot pôsobil sebavedome, pokojne a aj ostatní naši spolucestujúci boli v pohode. Dokonca sme uskutočnili aj cvičné pristátie na jazere, ktoré musí spoločnosť urobiť raz asi za pol roka. Keď sme už boli nad jazerom, balón začal klesať a my sme si všimli, že sa k nám blíži čln aj s malou plošinou. Pilot nám všetko vysvetlil a tak sme na plošinku pekne hladko pristáli a potom zase vzlietli.

Východ slnka nad jazerom Inle. (Lubo Repka)

Cvičná záchranná akcia začína. (Lubo Repka)

Na tejto provizórne vytvorenej plošine na chvíľku pristaneme. (Lubo Repka)

Naši záchranári sa tešia, že sa to podarilo. (Lubo Repka)

Majú radosť, že my máme radosť. (Lubo Repka)

A už sa na nich zase pozeráme zvysoka, teda z výšky. (Lubo Repka)

Jeden z kláštorov na jazere. (Lubo Repka)

Toto vyzerá na hotelové zariadenia. (Lubo Repka)

Pagoda v kopcoch. (Lubo Repka)

Stúpame vyššie. (Lubo Repka)

Pohľad cez okraj koša, v ktorom sa nachádzame. (Lubo Repka)

Pokračovali sme letom ponad jazero a postupne stúpali. Pilot nám chcel ukázať, aké to je, keď sa letí vysoko. Vo výške asi jedného kilometra sme odrazu pocítili vietor, bolo oveľa chladnejšie. Treba povedať, že samotné jazero sa nachádza v nadmorskej výške 880 metrov nad morom. Takže sme sa vlastne nachádzali vo výške takmer dva kilometre. Pilot nás týmto manévrom trochu postrašil a o to lepšie sme sa cítili, keď sme opäť klesli na príjemnú výšku nad hladinu jazera. Ale teraz už dosť rečí, pozrite si ďalšie fotky.

Vystúpili sme do výšky. (Lubo Repka)

Máme odtiaľto krásny výhľad na okolité hory. (Lubo Repka)

Toto bolo asi v najvyššom bode, kde už aj dosť fúkalo. (Lubo Repka)

Na postrašenie stačilo, poďme nižšie. (Lubo Repka)

Mestečko Nyaung Shwe. (Lubo Repka)

V balóne. (Pamela Repková)

Možno ste už to meno počuli, bratia Montgolfiérovci. To oni uskutočnili prvý let balónom, ktorého posádku tvorili ovca, kačka a sliepka. Stalo sa tak 4. júna roku 1783 pred zrakom samotného kráľa Ľudovíta XVI. Vtedy si ešte užíval panovanie aj so svojou rakúskou manželkou Máriou Antoinettou, teda našou princeznou. Bola totiž dcérou Márie Terézie, našej cisárovnej. O desať rokov neskôr ich francúzsky ľud dal obidvoch popraviť.

Teplovzdušný balón nemá žiadny pohon a je v podstate neriaditeľný. Horákmi sa ohrieva vzduch v balóne a tým, že teplý vzduch je ľahší ako studený sa dosiahne, že stúpa. Keď sa zase trochu ochladí, tak balón klesá. Pod balónom je uviazaný prútený kôš a v ňom sme sedeli, resp. stáli. Nesmeli sme robiť prudké pohyby ani nijako narušiť rovnováhu nepremysleným a nekontrolovaným pohybom v koši.

Smer pohybu balónu riadia vzdušné prúdy, takže podľa predpovede počasia pilot približne vedel, kde pristaneme. Presné miesto nevedel, ale zo zeme nás sledovalo auto s plošinou na prepravu vyfúknutého balónu a jeho koša ako aj plynových bômb, ktorými sa ohrieva vzduch v balóne. Keď sme začali klesať na plánované pristátie pilot sledoval auto a auto sledovalo balón a nakoniec sme sa našli a pristáli sme na futbalovom štadióne, alebo niečom podobnom.

Vidíme svoj vlastný tieň. (Lubo Repka)

Stále klesáme a výhľad na mestečko je očarujúci. (Lubo Repka)

Na strach a obavy už ani nepomyslím. (Lubo Repka)

Vidíme do dvora kláštora... (Lubo Repka)

...ale aj na terasu súkromného domu... (Lubo Repka)

...do dvora obyvateľov mesta... (Lubo Repka)

...na záhradu... (Lubo Repka)

...a stávame sa sami atrakciou. (Lubo Repka)

V tomto momente nás Chris bezpečne priviedol až skoro na zem. (Lubo Repka)

Pohľad do strojovne balóna. (Lubo Repka)

Náš balón je už na zemi. (Lubo Repka)

Konečná, vystupovať. (Lubo Repka)

Balón treba zase vyfúknuť. (Lubo Repka)

Sme atrakciou aj pre deti. Ja sa tvárim, že to je pre mňa každodenná rutina. (Lubo Repka)

Pilot nám už chystá raňajky. (Lubo Repka)

Pripíjame si šampanským. (jeden zo spolucestujúcich)

Chrisovi ďakujeme za bezpečný let a nádherný zážitok. (jeden zo spolucestujúcich)

Kým my si popíjame, treba naložiť balón na nákladiak. (Lubo Repka)

Ten kôš sa mi zdal malý a teraz vyzerá aký veľký. (Lubo Repka)

Ešte ho vyložiť na korbu a ide sa naspäť do hangárov. (Lubo Repka)

Na záver sme dostali raňajky so šampanským, vypil som ho na dúšok. A pripájam krátke video o lete.

video //www.youtube.com/embed/H1xcLRNcu_g

Poobede sme sa ešte stihli ísť bicyklovať, čo už nebol taký adrenalín, ale tiež to malo svoje čaro.

Tradičný drevený dom. (Lubo Repka)

Most cez kanál spájajúci mesto s jazerom. (Lubo Repka)

Tu sme si osobne dohodli výlet člnom po jazere. (Lubo Repka)

Ako sme sa neskôr presvedčili, na vode je rušná doprava. (Lubo Repka)

Ywa Thit Monastery. (Lubo Repka)

Po úzkej cestičke okolo jazera. (Lubo Repka)

Pohodička. (Lubo Repka)

Pozor náklaďák! (Lubo Repka)

Popri ceste ryžové polia. (Lubo Repka)

Vidiecka idylka. (Lubo Repka)

Vodný byvol, používa sa na prácu. (Lubo Repka)

Oprava chodníku cez potok. (Lubo Repka)

Tradičné domčeky. (Lubo Repka)

Najlepší dopravný prostriedok na miestne cesty. (Lubo Repka)

Na chvíľku sme opreli bicykle. (Pamela Repková)

Hlavnou atrakciou a cieľom našej návštevy bolo jazero Inle. Tu sme si naplánovali plavbu člnom po jazere, ktorú sme si tiež dohodli osobne v prístave deň vopred, keď sme sa boli bicyklovať. Znovu bolo všetko perfektne zorganizované. Ráno pre nás prišlo auto, tiež bolo ešte šero a odviezlo nás do prístavu. Tam sme nasadli na loďku. Boli sme len sami dvaja a lodivod. Keď sme sa zoznamovali hneď som si všimol jeho krvavé oči a že niečo prežúva. Už som vedel, o čo ide. Len sme na seba s manželkou pozreli a všetko nám bolo jasné. Máme nadrogovaného sprievodcu, ktorý je zároveň aj vodcom člna. On sa na nás široko usmial a my sme mali možnosť pozrieť si všetkých jeho šesť zubov, ktoré ešte mal a už aj zavrčal motor a loďka vyrazila z prístavu.

Najprv sme sa plavili kanálom, ktorý viedol cez mesto a napájal sa na jazero až asi po piatich kilometroch. Trochu sme sa upokojili, lebo náš lodivod viedol čln spoľahlivo a isto a nakoniec sa ukázalo, že to zvládal celý deň. Nikdy sme ho nevideli piť ani jesť, ale betelové listy žuval prakticky stále. Občas aj niečo povedal, ale veľmi sme mu nerozumeli a ani nebolo o čom. Podstatné bolo, že keď sme niekde vystúpili na breh, vždy nás buď čakal alebo odišiel, ale znovu pre nás prišiel vždy v dohodnutý čas.

Keď sme sa dostali cez kanál spájajúci mesto Nyaung Shwe s jazerom Inle, videli sme tradičné rybárske člny, ktoré už nás očakávali a predvádzali sa. Unikátny je spôsob veslovania, ktorí si títo rybári vymysleli. Aby mali voľné ruky na hádzanie sietí a chytanie rýb veslujú nohou. Dlhé veslo si oprú cez celé telo o krk a nohou ho obtočia tak, že s ním vedia veslovať. Zároveň dokážu hodiť do vody kruhovú sieť, keď vidia pod sebou vo vode nejaké ryby a tie potom uviaznu v sieťovej klietke. Pritom všetkom balansujú na kraji svojho člna ako akrobati.

Odtiaľto sme vyrazili na našu plavbu. (Lubo Repka)

Kanál je rušnou dopravnou tepnou. (Lubo Repka)

V podstate v takomto člne sme sa viezli aj my. (Lubo Repka)

Betelové listy. (Lubo Repka)

Rybári. (Lubo Repka)

Veslovanie nohou. (Lubo Repka)

Takto sa hádže sieť. (Lubo Repka)

Slniečko už hreje, hneď je svet krajší. (Lubo Repka)

Toto nie sú ostrovčeky, ale polia. (Lubo Repka)

Frčíme po jazere. (Lubo Repka)

Sem tam nejaké obydlie postavené na vode. (Lubo Repka)

Je to fakt zvláštne bývanie. (Lubo Repka)

Stretávame ďalších rybárov. (Lubo Repka)

A už sa blížime k nejakej dedine. (Lubo Repka)

Potom sme mali krátku zastávku v dielni, kde sa vyrábajú šperky zo striebra. To bolo veľmi zaujímavé. Všetko sa to deje tak, ako sa to vyrábalo pred stáročiami. Najobľúbenejšie sú strieborné rybičky.

Je to osada striebrotepcov. (Lubo Repka)

Tu sa všetci špecializujú na výrobky zo striebra. (Lubo Repka)

Sami si tu striebro aj odlievajú. (Lubo Repka)

Toto sú ich nástroje a suroviny. (Lubo Repka)

A toto sú už hotové výrobky. (Lubo Repka)

Slečna vpravo vedela po anglicky a podala nám výklad. (Lubo Repka)

Je to veľmi jemná práca aj so zváračkou. (Lubo Repka)

Klieštikmi sa jednotlivé časti poskrúcajú, aby sa spojili. (Lubo Repka)

A vytvorili krásnu retiazku. (Lubo Repka)

Alebo takúto cinkajúcu. (Lubo Repka)

Strieborné rybičky sú symbolom jazera. (Lubo Repka)

Nasadáme do člna a ideme ďalej. (Lubo Repka)

Na chvíľočku sme spomalili a pozreli sme si rajčinové záhony na vode. Paradajky tu rastú priamo z vody na dlhých plávajúcich lánoch. Tie sú na vode umiestnené na nejakých podložiach, princíp doteraz nechápem. Ale sú tak pevné, majú hrúbku asi 60 centimetrov, že sa po nich dá aj chodiť. Funguje im to a rajčiny sme mali možnosť ochutnať, boli skvelé. Pestujú tu takto aj uhorky, cukiny a iné vhodné plodiny.

Polia, na ktorých sa pestujú rajčiny. (Lubo Repka)

Na niektorých miestach udržia aj váhu človeka. (Lubo Repka)

Dedina Ywama leží na západnom okraji jazera Inle. Je takmer celá postavená na koloch zatlčených do podložia jazera. Celá doprava sa uskutočňuje iba na člnoch, ale niektoré domy sú poprepájané mostíkmi. Sú tu obchody, reštaurácie, malé dielničky, kde sa vyrába všeličo možné aj nemožné, všetko ručná výroba. Sú tu aj pagody a náboženské stavby. My sme mali možnosť navštíviť tkáčovňu, kde vyrábajú látky z lotusu, jeden šál som si aj kúpil a je to tá najjemnejšia a najpríjemnejšia látka, akú som kedy mal na sebe. Kúpil som si tu aj ručne vyrábané cigarety, ktoré som potom doniesol domov a s kamarátmi sme ich na našej stretávke zo strednej školy, ktorú máme každý piatok trinásteho už viacej ako 40 rokov vyfajčili. A ešte sme videli výrobu dáždnikov alebo slnečníkov, to podľa počasia, inak sú rovnaké. A stretli sme sa aj s príslušníčkami kmeňa Karenov, ktoré nosia na krku obruče. Vraj preto, aby mali krásny, dlhý krk.

V domoch sa buď býva, alebo sú to malé rukodielne. (Lubo Repka)

Tu o chvíľku pristaneme a pozrieme si tkáčovňu a výrobňu látok. (Lubo Repka)

Ako vidíte, voda nie je hlboká. (Lubo Repka)

Ale v období dažďov môže vystúpiť oveľa vyššie, preto sú domy postavené vysoko na koloch. (Lubo Repka)

Sú tu domy, ktoré stoja úplne samostatne... (Lubo Repka)

... a niektoré domy sú navzájom prepojené. (Lubo Repka)

Satelit na streche prezrádza, že už to nie je také odľahlé a zaostalé miesto, ako nám ho domáci prezentujú. (Lubo Repka)

Architektúra domov má svoje pravidlá. (Lubo Repka)

V každom dome musí byť veľká veranda. (Lubo Repka)

Alebo že by v každom nemusela byť? (Lubo Repka)

Tento asi zažil nejaké problémy, alebo ho majitelia opustili... (Lubo Repka)

... a odplávali preč. (Lubo Repka)

Toto je buď spoločenský dom alebo chrám. (Lubo Repka)

Ďalšia veľká a moderná stavba. (Lubo Repka)

Tento dom má aj svoju záhradu. (Lubo Repka)

A už sme v tej tkáčovni. (Lubo Repka)

Opäť je tu mladá slečna, ktorá vie po anglicky a robí nám sprievodkyňu. (Lubo Repka)

Tieto stroje už niečo pamätajú. (Lubo Repka)

Kto tu vyrába člny je bohatý. (Lubo Repka)

Toto sídlisko má aj svoju vlastnú pagodu. (Lubo Repka)

Sme v továrni na výrobu člnov. (Lubo Repka)

A toto je zase továreň na výrobu cigariet. (Lubo Repka)

Listy, z ktorých sa vyrábajú miestne cigarety. (Lubo Repka)

Sú na výber tri druhy, neviem sa rozhodnúť tak mi dali ochutnať, nech si pofajčím. (Pamela Repková)

Skúsil som všetky tri. (Pamela Repková)

Ideme ďalej. (Lubo Repka)

Ale len kúsok, už zase nás čaká niečo zaujímavé. Keďže s našim lodivodom príliš nekomunikujeme, nikdy nevieme, čo je na programe. (Lubo Repka)

V tomto prípade sme v obydlí Karenov, ktorí sem prišli z juhu Mjanmarska za lepším živobytím. (Lubo Repka)

Vyrábajú svoje špecifické výrobky a tak tu majú exkluzivitu. (Lubo Repka)

Sú pre cudzincov raritou, niekedy stačí sedieť a nechať sa fotiť. (Lubo Repka)

Mladá má len zopár krúžkov okolo krku, potrvá to veľa rokov, kým bude taká pekná ako tá staršia. (Lubo Repka)

Hrdá a vedomá si svojej krásy. (Lubo Repka)

Toto sú tie krúžky. (Lubo Repka)

Neviem, z čoho sú vyrobené. (Lubo Repka)

Tak tieto dámy s tým dokážu aj pracovať. (Lubo Repka)

Ich výrobky sú nádherné. (Lubo Repka)

Áno, niečo som si tu istotne kúpil, ale takto z pamäte vám nepoviem. (Lubo Repka)

Žeby takúto figúrku? (Lubo Repka)

Alebo takúto? (Lubo Repka)

Mám ju doma v Bratislave. (Lubo Repka)

Nasledujúca zastávka: fabrika na dáždniky. (Lubo Repka)

Zase všetko ručná práca. (Lubo Repka)

Výrobňa a vzorkovňa zároveň. (Lubo Repka)

Vedeli by ste si vybrať? (Lubo Repka)

Cestou sme náhodne videli tradičný dlhý čln, len tak prefrčali okolo nás.

Toto bol ten najdlhší čln zo všetkých dlhých člnov, čo sme videli. (Lubo Repka)

A veru mali veselo, chichotali sa a vyspevovali a popri tom veslovali. Všetko len muži. (Lubo Repka)

Potom nás čakala dlhšia cesta hore po rieke do mestečka Indein, alebo tiež Inthein. Raz sa to píše tak, inokedy zas onak, záleží len na fonetickom prepise. Na rieke sú vytvorené také hate, len s malým priepustným otvorom, cez ktorý vždy čln poskočí o kúsok vyššie. Takto kúsok po kúsku sme sa dostali až do dediny Inthein, ktorá je známa hlavne ako miesto, kde sa nachádzajú stovky pagod a stúp v rozličnom štádiu zachovania. Niektoré sú úplne v ruinách a iné sú celkom dobre zachované, čo je ale naozaj zaujímavé, je ich veľmi veľa na jednom mieste. Lepšie povedané na dvoch miestach. Jedno sa volá Nyaung Ohak a druhé Shwe In Thein.

Našim člnom sme vkĺzli do úzkeho ramena a ideme hore prúdom riečky. (Lubo Repka)

Keďže sme už vyššie, domy stoja aspoň čiastočne na pevnej zemi. (Lubo Repka)

Brehy sa dvíhajú. (Lubo Repka)

Takéto hate sú tu vytvorené na to, aby sme prekonávali výškové rozdiely. (Lubo Repka)

Dolu hneď v dedine sú ruiny pagody Nyaung Ohak, čo by sa dalo preložiť ako skupina banyanových stromov. Tie už mnohokrát až vrástli do stavby pagody a spojili sa s ňou v nerozlučnú dvojicu. Niečo podobné, ale v ešte väčšom rozsahu môžete vidieť v Kambodži, v Angkor Wat.

Pagody Nyaung Ohak. (Lubo Repka)

Pagody Nyaung Ohak. (Lubo Repka)

Pagody Nyaung Ohak. (Lubo Repka)

Pagody Nyaung Ohak. (Lubo Repka)

Pagody Nyaung Ohak. (Lubo Repka)

Pagody Nyaung Ohak. (Lubo Repka)

Pagody Nyaung Ohak. (Lubo Repka)

Pagody Nyaung Ohak. (Lubo Repka)

Pagody Nyaung Ohak. (Lubo Repka)

Pagody Nyaung Ohak. (Lubo Repka)

Potom treba ísť trochu do kopca do kláštora Shwe In Thein. Vedie k nemu zastrešená cestička dlhá asi 700 metrov. Keď sa dostanete na vrchol kopca naskytne sa vám nevídaný pohľad na asi tisíc stúp nastavaných jedna vedľa druhej. Vraj ich je presne 1054. Kláštor bol postavený niekedy v priebehu 17. a 18. storočia, ale najstaršie stúpy pochádzajú až zo 14. storočia. V strede objektu je budhistická svätyňa s posvätnou zlatou sochou sediaceho Budhu v meditácii.

Zastrešená cestička do kláštora. (Lubo Repka)

V areáli pagody Shwe In Thein. (Lubo Repka)

V areáli pagody Shwe In Thein. (Lubo Repka)

V areáli pagody Shwe In Thein. (Lubo Repka)

V areáli pagody Shwe In Thein. (Lubo Repka)

V areáli pagody Shwe In Thein. (Lubo Repka)

V areáli pagody Shwe In Thein. (Lubo Repka)

V areáli pagody Shwe In Thein. (Lubo Repka)

V areáli pagody Shwe In Thein. (Lubo Repka)

V areáli pagody Shwe In Thein. (Lubo Repka)

V areáli pagody Shwe In Thein. (Lubo Repka)

V areáli pagody Shwe In Thein. (Lubo Repka)

V areáli pagody Shwe In Thein. (Lubo Repka)

Potom sme sa vybrali tou istou cestou po rieke s haťami, ale tentokrát dolu prúdom. Našim cieľom bola pagoda Hpaung Daw Oo.

Pagoda je postavená tak, že dolu sa nachádzajú obchody, prevažne so suvenírmi a náboženská časť je nad nimi. Nachádza sa tu 5 malých pozlátených sôch Budhu. Veriaci ich po stáročia ozdobovali lístkami z tepaného zlata, čo viedlo k tomu, že sochy už ani nevidno. Toľko je na nich nacápaného zlata, že ich pôvodnú podobu si môžete pozrieť iba na starých fotkách, ktoré visia po stenách. Lepiť na sochu zlaté lístky je privilégium mužov. Ženy to majú zakázané. Niekedy vidno, ako cez sochu prehodia kus oblečenia, potom ho zase dajú dole, ale vezmú si ho naspäť domov a oblečú ho na svojho domáceho Budhu. Takto si domov donesú šťastie a požehnanie.

Pagoda Hpaung Daw Oo. (Lubo Repka)

Pagoda Hpaung Daw Oo. (Lubo Repka)

Pagoda Hpaung Daw Oo. (Lubo Repka)

Pagody Hpaung Daw Oo. (Lubo Repka)

Pagoda Hpaung Daw Oo. (Lubo Repka)

Pagoda Hpaung Daw Oo. (Lubo Repka)

Pagoda Hpaung Daw Oo. (Lubo Repka)

Pagoda Hpaung Daw Oo. (Lubo Repka)

Drevený kláštor Nga Phe Kyaung známy aj ako kláštor skákajúcich mačiek je najväčšia a najstaršia celodrevená budhistická stavba postavená na jazere Inle. Mnísi sa asi nudili a tak naučili mačky skákať cez kruhové drevené obruče. My sme nemali šťastie vidieť takéto predstavenie, asi sme už prišli dosť neskoro popoludní. Alebo to tu už jednoducho nefunguje. Starí mnísi už pomreli a noví sa radšej hrajú s mobilom ako s mačkami. Ale mačky sme videli. A je tu aj veľa sošiek a postavičiek Budhu a iných božstiev, proste vôbec nie prísny a striktný kláštor, ale veselé miesto, ktoré turisti mimoriadne radi navštevujú.

Kláštor Nga Phe Kyaung. (Lubo Repka)

V drevenom kláštore Nga Phe Kyaung. (Lubo Repka)

V drevenom kláštore Nga Phe Kyaung. (Lubo Repka)

V drevenom kláštore Nga Phe Kyaung. (Lubo Repka)

V drevenom kláštore Nga Phe Kyaung. (Lubo Repka)

V drevenom kláštore Nga Phe Kyaung. (Lubo Repka)

V drevenom kláštore Nga Phe Kyaung. (Lubo Repka)

V drevenom kláštore Nga Phe Kyaung. (Lubo Repka)

V drevenom kláštore Nga Phe Kyaung. (Lubo Repka)

V drevenom kláštore Nga Phe Kyaung. (Lubo Repka)

Na záver ešte vidíme rybárov. ( Lubo Repka)

Máme krátky druhý pokus na fotenie. (Lubo Repka)

Tentokrát sú rybári zamestnaní rybolovom a už nám nepózujú, ako to robili ráno. (Lubo Repka)

Napriek tomu máme pekné fotky. (Lubo Repka)

Možno takto to pôsobí prirodzenejšie. (Lubo Repka)

Okolo ostrovčeka z rastlín je veľa rýb, tak dobrý lov páni! (Lubo Repka)

Sme šťastne a bez nehody naspäť tam, odkiaľ sme ráno vyštartovali. (Lubo Repka)

Prikladám ešte videozostrih z našej poznávacej plavby po jazere Inle.

video //www.youtube.com/embed/3ymyaRwkvZI

Večer sme sa boli pozrieť v bábkovom divadle. Mjanmarské bábkové divadlo má dlhú tradíciu. Začalo to niekedy v 15. storočí a vraj na scéne sa odohrávali dlhé, niekoľkohodinové či dokonca niekoľkodňové príbehy. Bábky používané v divadle sú vyrezávané z dreva, majú ohybné kĺby, v ruke často meč alebo dáždnik a oči im svietia nadšením, lebo sú zo skla. V našom divadle sme mali iba jedného bábkoherca, ktorý vždy hral iba s jednou bábkou. Bol to teda svojim spôsobom monológ jednej postavičky, ktorá svoj príbeh vyrozprávala bez slov, iba tancom. Aby sme predsa len aspoň tušili, o čo v príbehu ide, tak nám to bábkoherec najprv stručne vysvetlil. Potom pustil hudbu, zdvihol oponu na pódium skočila nejaká postavička. Tá sprievodná hudba, to bola nejaká veľmi stará platňa s veľmi starou nahrávkou piskľavej, plechovo znejúcej barmskej tradičnej hudby. Medzi jednotlivými skladbami bolo ťažké rozpoznať, či je to stále tá istá skladba, alebo už iná. Bábkoherec už bol starší pán a pripadal mi ako nadšenec, nie celkom ako profesionál, aj keď on hovoril, že to robí už 40 rokov a že to zdedil po svojom otcovi. Divadlo navštívil okrem nás dvoch iba jeden pán, ktorý mi pripadal tiež dosť zvláštny. Mal som pocit, že tam chodí každý deň.

Bábky sú vyrobené z dreva, majú ohybné kĺby a vždy sú dokonale oblečené. (Lubo Repka)

Žabiak s mečom. (Lubo Repka)

Akrobat s loptou. (Lubo Repka)

Veľkovezír. (Lubo Repka)

Opičí muž. (Lubo Repka)

Príbeh koníka. (Lubo Repka)

Čaká nás posledný článok o našej návšteve v Mjanmarsku, v ktorom sa opäť vrátime do jeho najväčšieho mesta, Yangonu, ale navštívime aj jeho okolie.

Lubo Repka.